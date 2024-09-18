'Это кампания без лжи': офицер НГУ высказался о рекрутинге украинцев за рубежом

Виталий Литвин уверен, что этим путем стоит идти, чтобы вернуть домой мотивированных бойцов.

В Украине сейчас продолжается эра рекрутинга. Эти процессы активно развиваются во всех ключевых украинских бригадах. Мужчин призывного возраста, которые выехали за границу или сделали это нелегально через Тису и "бусики", лишь бы не попасть на фронт, нужно наказывать уголовно.

Об этом в интервью Укринформу заявил Герой Украины, майор бригады "Рубеж" Виталий Литвин.

"Сейчас еще берут такую тенденцию выезжать за границу рекрутировать граждан Украины, которые выехали за границу. И это правильно. Если человек выехал за границу законными условиями, то он имеет на это право. Трое детей, определенные инвалидности, по определенным причинам, по бизнесу, по политическим каким-то убеждениям, требованиям, или они выехали решать какие-то вопросы. Это нормально. Люди будут выезжать, выполнять задачи и возвращаться. Следует проводить рекрутинг и поощрять людей. Это, знаете, такая рекрутинговая кампания, в которой не должно быть лжи вообще, политическая кампания, в которой не должно быть лжи, она должна быть полностью прозрачна, чтобы человек понимал, когда он попадает в армию, - что его ожидает", - сказал Литвин.

Как отметил офицер, многие граждане боятся, что с ним будет после получения ранения, после того, как он получит инвалидность. Есть опасения, что государство их "бросит". Впрочем, многие не знают, что, например, есть Украинский ветеранский фонд, который дает ветеранам украинско-российской войны, участникам боевых действий гранты на открытие бизнеса. Это большие суммы в несколько миллионов гривен. Есть юридически-психологическая поддержка, много тренингов, много к кому можно обратиться. Об этом надо разговаривать, людям говорить, отметил Литвин.

"Надо не врать, говорить людям: ты придешь, будет тяжело базовую общевойсковую подготовку проходить. На тебя будет кричать сержант на этом полигоне, тебе будет давить броник, у тебя будет забиваться песок под каску, тереть будут мозоли те берцы. Но потом, в конце этого всего, ты будешь доволен самим собой после возвращения с выполнения служебного боевого задания. И ты будешь понимать, что ты причастен к написанию современной истории всего мира", - отметил Герой Украины.

Мобилизация в Украине - последние новости

Главный сержант Центра рекрутинга сил теробороны Денис Семирог-Орлик назвал гражданские профессии, которые очень нужны в ВСУ. По его словам, в первую очередь подразделения "разбирают" медиков и водителей категории С (управление грузовиками).

Ранее УНИАН сообщал, что Минобороны планирует автоматизировать процесс выдачи повесток. В частности, планируется сделать возможность генерировать повестку в электронном виде, чтобы не тратить время на ее печать на бумаге и ручное заполнение.

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