Кроме того, большинство опрошенных убеждены, что Медведчук должен понести уголовное наказание (максимальный срок).

40% опрошенных украинцев не ожидают адекватного судебного процесса по делу народного депутата от «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука и считают, что "это будет не суд, а цирк".

Как передает корреспондент УНИАН, результаты социологического исследования на пресс-конференции представил исполнительный директор Украинского института будущего UIF Вадим Денисенко.

Почти одинаковое количество респондентов прогнозируют следующие варианты судебного процесса: долгий судебный процесс и оправдательный приговор (15%) и долгий судебный процесс и условный срок заключения (14%).

Денисенко добавил, что только 8% опрошенных думают, что судебный процесс будет долгим, а его результатом станет приговор с реальным сроком заключения.

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В то же время, 17% респондентов отметили, что не имеют однозначной позиции по этому вопросу.

Кроме того, участникам опроса предложили выбрать несколько ответов, дополнив фразу "По вашему мнению, В. Медведчук ...".

Так, по мнению 45% респондентов, Медведчук "должен понести уголовное наказание (максимальный срок) и отсидеть весь срок, без возможности обжалования приговора".

Кроме того, 23% опрошенных отметили, что Медведчук "должен понести уголовное наказание (максимальный срок) и стать ценным обменным фондом на украинских патриотов", а 20% считают, что он "должен быть лишен украинского гражданства и депортирован в Россию".

Лишь 7% участников опроса считают, что Медведчук "должен быть оправдан и восстановлен во всех правах", а 24% респондентов не имеют однозначной позиции по этому вопросу.

*** Украинский институт будущего проводил опрос с 15 по 17 мая. 1200 респондентов были опрошены онлайн через интерактивную анкету. Статистическая погрешность с вероятностью 0.95 не превышает 3,5%.

Дело Медведчука: что известно

Как сообщал УНИАН, 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от «ОПЗЖ» Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретном военном подразделени и ВСУ), проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием «Промінь».

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны. Козак находится за пределами Украины.

13 мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.

15 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предположил вероятность обмена Медведчука на украинских граждан, находящихся в российских тюрьмах. «Решение об обмене принимает президент Украины. Я думаю, если будет такая возможность, - мы охотно это сделаем», - отметил он.

18 мая Офис генпрокурора и адвокаты обжаловали круглосуточный домашний арест Медведчука.

Прокуроры настаивают на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн.

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Автор: Антонина Доломанжи