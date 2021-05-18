Прокуроры настаивают на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Офис генерального прокурора подал апелляцию на решение Печерского районного суда Киева об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении кума президента Российской Федерации Владимира Путина и народного депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила руководитель пресс-службы Офиса Сюзанна Савчук.

«Офис генпрокурора внес апелляцию на решение Печерского районного суда о применении меры пресечения к подозреваемому народному депутату в виде круглосуточного домашнего ареста», - заявила она.

По словам Савчук, прокуроры настаивают на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн.

В свою очередь сторона защиты также подала апелляцию на меру пресечения Медведчуку.

Читайте такжеАдвокаты Медведчука обжаловали его домашний арест – депутатОб этом в комментарии УНИАН сообщил его адвокат Богдан Коваль.

«Да, действительно мера пресечения (Виктору Медведчуку – УНИАН) обжалована. Относительно стороны обвинения не могу сказать, сторона защиты подала апелляцию», – заявил он.

«Рассмотрение апелляции зависит от коллегии судей Апелляционного суда, когда они определят дату заседания», – добавил адвокат.

Дело против Медведчука и Козака: что известно

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретном военном подразделении ВСУ), проведение подрывной деятельности против Украины – подготовка сети российского влияния в Украине под названием «Промінь» («Луч»).

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса – государственная измена и нарушение законов и обычаев войны. Козак находится за пределами Украины.

13 мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.

15 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов оценил вероятность обмена Медведчука на украинских граждан, находящихся в российских тюрьмах. «Решение об обмене принимает президент Украины. Я думаю, если будет такая возможность, – мы охотно это сделаем», – отметил он.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Авторы: Константин Гончаров, Антонина Доломанжи