Принятым в первом чтении законопроектом планируется пятилетний переходный период использования как бумажного, так и электронного варианта трудовой книжки.

Верховная Рада поддерживает переход с бумажного на электронный вариант трудовой книжки.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в первом чтении проекта закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме” (№ 3623) проголосовали 283 народных депутатов.

Законопроектом предусмотрено введение учета трудовой деятельности работника в электронной форме, а также законодательное урегулирование вопроса автоматического назначения пенсии по возрасту через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Как будет происходить переход с электронных на бумажные трудовые книжки

В течение ближайших 5 лет будет использоваться как бумажный, так и электронный вариант.

Законопроектом планируется установить пятилетний переходный период для включения в Государственный реестр сведений с бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работника (в этот период будет применяться как бумажная трудовая книжка, так и электронная форма уже существующих или внесенных сведений о трудовой деятельности работника из Государственного реестра).

Как будут использовать электронные трудовые книжки

Предлагается определить, что сведения о трудовой деятельности в Государственный реестр через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда в виде отсканированных или оцифрованных копий предусмотренных законодательством документов (трудовой книжки, справок и т. д) будут вносить работник и работодатель с обязательным наложением квалифицированной электронной подписи.

После внесения сведений о трудовой деятельности работника в Государственный реестр работодатель обязан выдать оригинал бумажной трудовой книжки ему на руки под подпись. При этом работодатель должен вносить по требованию работника в бумажную трудовую книжку записи о приеме на работу, переводе и увольнении.

Автоматическое назначение пенсии: что это такое и как будет работать

Предусмотрено ввести возможность автоматического назначения пенсии (без личного обращения лица) с сохранением права отсрочки выхода на пенсию. Если лицо перенесло назначение пенсии и продлило пребывание в трудовых отношениях, размер его пенсии будет повышаться на 0,5–0,75%.

В рамках автоматического назначения пенсий также планируется возможность определения с помощью программных средств Государственного реестра наиболее выгодного варианта назначения пенсии, включая дату такого назначения.

Электронная трудовая книжка в Украине: что было раньше

В ноябре прошлого года Кабинет министров Украины одобрил проект закона о переводе трудовых книжек в цифровой формат и внес его на рассмотрение Верховной Рады

В Минэкономики пояснили, что электронная трудовая книжка должна защитить от "манипуляций" работодателя.

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Автор: Надя Пришляк