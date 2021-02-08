Более 1 миллиона граждан Украины не имеют прописки.
Читайте такжеВ российской тюрьме скончался заключенный из КрымаОб этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире канала "Украина 24".
Речь об этом зашла в ходе обсуждения инициативы о регистрации места проживания через смартфон.
"Более 1 миллиона украинцев не имеют прописки, даже в паспорте, и каждый третий украинец проживает не по месту регистрации. Потому что процедура сложная, надо потратить много времени, чтобы получить эту услугу. Поэтому с апреля мы запускаем (услугу - ред.), она будет полудекларативная", - рассказал Федоров.
По его словам, чиновники не будут иметь права требовать штамп в паспорте.
"Будет запись в реестре о том, где проживает конкретный человек. И это уже задача не человека, а чиновника - зайти в этот реестр и проверить, подтвердить, наладить взаимодействие, чтобы узнать, где проживает человек", - сказал он.
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