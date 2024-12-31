Министерство образования и науки определило даты регистрации на прохождение национального мультипредметного теста (НМТ) в 2025 году.

Регистрация участников будет проходить в два этапа - основной и дополнительный. Так, основной этап регистрации для участия в основных сессиях НМТ продлится с 6 марта по 3 апреля включительно, сообщает Украинский центр оценивания качества образования со ссылкой на приказ Минобразования.

До 8 апреля зарегистрированные участники смогут вносить изменения в персональных кабинетах, то есть выбрать другой предмет дополнительного блока или изменить населенный пункт в Украине или за рубежом для прохождения НМТ.

Дополнительный период регистрации продлитсяс9 по 14 мая. В этот период могут зарегистрироваться:

поступающие, которые не смогли этого сделать во время основного периода по уважительным причинам;

те, кто регистрировался в основной период, но им отказали.

Изменения в регистрационные данные можно будет внести до 19 мая.

Возможность загрузить из своих персональных кабинетов приглашения, где будет указана дата, время и место проведения НМТ, участники основной сессии будут иметь с 4 мая, а участники дополнительных сессий - с 11 июля.

В целом поступающие будут сдавать НМТ в течение мая-июля: основная сессия будет с 14 мая по 25 июня, а дополнительная - с 14 по 25 июля.

УМТ-2025

Минобразования планирует после окончания войны вернуть предыдущую модель внешнего независимого оценивания, когда каждый предмет выпускники школ сдают в разные дни.

В марте 2022 года Верховная Рада отменила внешнее независимое оценивание и государственную итоговую аттестацию. Вместо ВНО ввели Национальный мультипредметный тест, при котором тесты по всем предметам проходят в один день.

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