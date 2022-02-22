Отмечается, что стоимость жизни за рубежом не равноценна стоимости жизни в Украине.

В Украине, как рассказывают эксперты, работодатели улучшают условия труда. В отличие от работы за границей, где обещают одно, а получают совсем другое.

Как говорится в сюжете "5 канала", за рубежом работодатели часто перебирают кадрами. Как результат - человек не находит тех условий, которые мог бы получить на Родине.

Эксперты отмечают, что украинские работодатели улучшили условия, потому что поисковики стали переборчивыми, а конкуренция на рынке работодателей тоже усилилась.

Руководитель экспертно-аналитического центра grg.ua Руслана Березовская рассказала, что в Украине стало больше вакансий.

"И поисковики начали видеть, что больше работы и у них не будут возникать сложности с трудоустройством, поэтому они начали искать работу получше", - рассказала она. И добавила, что большинство украинцев довольны работой.

Также эксперты советуют украинцам взвешивать все риски и не ехать на работу за границу, начиная все с нуля.

Эксперт экспертно-аналитического центра grg.ua отмечает, что стоимость жизни за границей не равноценна стоимости жизни в Украине: речь идет о ценах на продукты и стоимость жилья.

Кроме того, в сюжете говорится об еще одном моменте в пользу трудоустройства в Украине: так вы не будете расставаться с семьей.