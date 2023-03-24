В пророссийском Telgram-канале жительница Николаева распространяла информацию о расположении в городе боевых позиций, бронетехники и артиллерии ВСУ, а также отмечала конкретные координаты.

К 11 годам заключения приговорена бывшая сотрудница одного из предприятий оборонной сферы, которая корректировала огонь оккупантов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаеве.

Как сообщает Офис генпрокурора, женщина в мае-июне 2022 года была активной участницей Telegram-канала пророссийской направленности. В частности, она распространяла там информацию о расположении в городе боевых позиций, бронетехники и артиллерии ВСУ, а также отмечала конкретные координаты.

"Такие действия сторонницы "русского мира" выглядят еще более циничными из-за того, что она работает на одном из предприятий оборонной сферы. А также живет недалеко от многоквартирного дома, где в конце июня 2022 года во время ракетных обстрелов полностью разрушены 2 этажа. Тогда в результате атаки погибли 8 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести", - сообщили в ОГПУ.

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Отмечается, что в июле 2022 года женщина была задержана и взята под стражу.

Как сообщает Служба безопасности Украины, известно, что именно по наводке этой женщины оккупанты нанесли ракетные удары по четырем инфраструктурным объектам в Николаеве, среди которых больницы.

На основании собранных доказательств суд признал ее виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины или других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения) и ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом).

54-летний женщине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Борьба с предателями в Украине

В последнее время в Украине очень оживилась борьба с предателями и коллаборантами. Так чуть ли не каждый день становится известно, что в разных обастях Украины задерживают приспешников россиян. Один из самых свежих примеров произошел сегодня. В частности, в Киеве и Запорожье правоохранители задержали двух российских агентов, один из них - инженер-конструктор завода "Мотор Сич".

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