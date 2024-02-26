Отмечается, что Пашинский может внести залог в размере 272 млн гривень.

Высший антикоррупционный суд назначил меру пресечения экс-депутату Сергею Пашинскому, которого подозревают в незаконном присвоении и продаже конфискованных государством нефтепродуктов.

"Ходатайство удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Сергею Пашинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок действия постановления о содержании под стражей подозреваемого Пашинского определить до 25 апреля 2024 года, – зачитала решение судья.

Если экс-нардеп откажется вносить залог, его оставят под стражей до 25 апреля. Отметим, что прокурор обращался в суд с просьбой назначить Пашинскому 60 суток содержания под стражей с возможным залогом в размере 299 999 000 гривень.

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Дело Пашинского: что известно

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-нардепу Сергею Пашинскому, бизнесмену Сергею Тищенко и другим соучастникам в завладении арестованными нефтепродуктами Курченко, которые подлежали национализации.

По данным следствия, в 2014 году суд наложил арест на 97 тыс. тонн нефтепродуктов, ввезенных в Украину с нарушением законодательства. Сообщалось, что подозреваемые добились передачи нефтепродуктов госпредприятию, на руководящие должности в котором назначили подконтрольных лиц.

После этого, государственное предприятие продавало арестованное сырье по заниженным ценам подконтрольному организатору схемы компании. Отмечается, что общая сумма убытков составляет 967 млн грн.

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