Группа инвесторов, которые вложились на этапе строительства в квартиры и офисы в ЖК "Патриарх Холл" в центре Киева на улице Саксаганского, 80, уже три года судятся с владельцем Броварского алюминиевого завода Сергеем Шапраном за свою недвижимость, которую он присвоил себе. Об этом в своем расследовании сообщает издание "Обозреватель".

Строительство десятиэтажного комплекса "Патриарх Холл" было завершено в начале 2021 года, когда он и был введен в эксплуатацию. Инвесторы вместе вложили десятки миллионов гривен в свои будущие квартиры и нежилые помещения, получив за это все необходимые документы, подтверждающие их права на это имущество. Но застройщик, компания "СП "АТАД К", по завершению строительства вместо передачи инвесторам их квартир и офисов незаконно зарегистрировал собственность на эти объекты за собой. В этом ему помогла нотариус Елена Сазовонова, которой не раз Минюст блокировал доступ к реестрам из-за ее сомнительных действий с регистрацией имущества.

Как отметил адвокат Богдан Кучерина, защищающий права инвесторов, нотариус поздним вечером, без технических паспортов на объекты, игнорируя инвестиционные договоры зарегистрировала квартиры и офисные помещения, принадлежащие инвесторам, за застройщиком.

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Это произошло после того, как основатель ООО "СП "АТАД К" Александр Ксенофонтов, который и привлек инвесторов для завершения строительства дома, которое длилось годами из-за нехватки финансирования, в 2020 году скоропостижно скончался. Его дети, ставшие сподкоемцами компании, продали свои доли в ней бизнесмену Сергею Шапрану. Именно Шапран, получив контроль за компанией-застройщиком, как заявляют пострадавшие инвесторы, решил присвоить себе их недвижимость в "Патриарх Холл".

"Фактически, произошел рейдерский захват", - заявляет Виталий Пенц, один из пострадавших инвесторов. По его словам, пока руководитель компании-застройщика Сергей Бровко рассказывал инвесторам, что новый бенефициар предприятия Сергей Шапран не знал о существовании инвесторов, и обещал, что "юристы все решат", в это же время компания делала все, чтобы усложнить получение инвесторами своего имущества. Сначала квартиры и офисы продали фирме "Глобал Энтерпрайзис" по цене, в разы ниже рыночной. Та, в свою очередь, через несколько дней перерегистрировала недвижимость на ООО "Веб-дизайн энд софт солюшнз". В обеих фирмах бенефициаром является Сергей Шапран.

Обманутые вкладчики "Патриарх Холла" подали иски в Голосеевский районный суд города Киева, но застройщик, по их словам, делает все, чтобы рассмотрение дел постоянно затягивалось: подает искусственные параллельные иски и ходатайства об отложении рассмотрения дел. "По факту я, заплатив свои деньги еще в 2017 году, до сих пор не имею ничего, процедура идет уже семь лет. Идет какое-то затягивание времени и ничего не происходит. За что я борюсь в армии? Чтобы потом кто-то мог просто прийти и забрать мои средства и имущество себе?", - возмущается Дмитрий Сницарук, военнослужащий Национальной гвардии Украины, который также инвестировал в свое будущее жилье в "Патриарх Холл".

Инвесторы подали заявление в полицию на совершение Сергеем Шапраном мошенничества, совершенного в особо крупных размерах. Но и полиция, почему-то, не охотно занимается расследованием: за четыре месяца инвесторы до сих пор не получили статус потерпевших и не были допрошены.

"Вы знаете, что в нашей стране, к сожалению, за деньги можно решать любые вопросы, в том числе и с правоохранительными органами. А денег у таких как Сергей Шапран достаточно", - говорит инвестор Виталий Пенц.

Сергей Шапран с 2021 по 2023 годы был депутатом Броварского городского совета от партии "За майбутнє". Является фигурантом уголовного производства по недостоверному декларированию: онскры л от НАПК данные об имуществе на 9 млн грн. Шапран владеет одной из самых дорогих яхт в Киеве - 20-метровой яхтой английского производства "Принцесса Виктория".