Алексей Шевчук публично попросил правоохранительные органы и органы адвокатского самоуправления адвокатуры отреагировать на медийный буллинг и агрессивную кампанию с привлечением СМИ.

Экс-адвокат, а ныне начальник Координационного центра по вопросам доставки гуманитарной помощи при Львовской областной военной администрации Алексей Шевчук обратился в офис Генерального Прокурора и Национальную ассоциацию адвокатов Украины относительно давления на комиссию по отбору членов в Высший совет правосудия, сообщает Юридическая практика.

Алексей Шевчук публично попросил правоохранительные органы и органы адвокатского самоуправления адвокатуры отреагировать на медийный буллинг и агрессивную кампанию с привлечением СМИ относительно влияния на Конкурс по избранию членов Высшего совета правосудия. Ближайшее заседание Комитета по вопросам защиты прав и гарантий адвокатской деятельности назначено на ближайший четверг.