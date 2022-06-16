Они ознакомились с разрушениями в городе и планами восстановления.

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис посетили Ирпень в Киевской области.

Видеотрансляция визита в Ирпень демонстрировалась агентством Reuters в социальной сети Facebook.

В частности, они ознакомились с разрушениями в городе и планами восстановления.

Также в городе представители Украины рассказывали о преступлениях российской армии, и в частности о расстрелах людей, когда они пытались на машинах спасти свои жизни.

Лидеров иностранных государств сопровождали украинские военные и журналисты.

Визит в Украину:

16 июня канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Киев.

Как отметил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт, лидеры четырех государств намерены послать сильный сигнал поддержки и солидарности президенту Украины Владимиру Зеленскому и народу Украины.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил темы, которые президент Украины Владимир Зеленский сегодня будет обсуждать с иностранными гостями. В частности, это продовольственная безопасность, оружие и поддержка Украины. Также Ермак заявил об ожиданиях поддержки заявки Украины на получение статуса кандидата на членство в ЕС.

Что предшествовало визиту:

13 мая 2022 года стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил президенту Владимиру Зеленскому пойти на территориальные уступки ради "сохранения лица Путина".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на это заявил, что Путин должен сам найти способ "сохранить лицо". А посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий отреагировал на предложение Макрона следующим комментарием: "Озвучивались мнения, что надо спасать чье-то лицо. Пусть отдают свой Бранденбург или Пиренеи".

12 июня 2022 года министр иностранных дел Чехии Ян Липавский раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за призыв "не унижать Россию". Дипломат указал, что для российского президента Владимира Путина неважно, как западные страны воспринимают РФ.

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