14-летний Юлик рассказал, что зашел в кафе случайно, а Джоли не заметил потому, что слушал музыку и листал ленту новостей.

Эксклюзивно в "Сніданок с 1+1" зрители познакомились с парнем, сидевшим в наушниках во львовском кафе, пока за его спиной стояла голливудская звезда Анджелина Джоли. Им оказался 14-летний Юлик, его разыскала журналистка "Сніданка" Наталья Щука и расспросила, что так внимательно рассматривал парень в телефоне, что даже не заметил всемирно известную актрису.

В эксклюзивном интервью восьмиклассник рассказал, что в кафе оказался случайно. Парень краем уха слышал, что рядом кто-то говорит по-английски и даже видел актрису, но признается – не узнал ее.

"В реальности она очень красивая, но в фильмах так иногда загримируют, что мало кто узнает", - так объяснил ситуацию Юлик.

Фотографии с Юликом, который так внимательно рассматривает что-то в телефоне, игнорируя Джоли за спиной, мгновенно облетели сеть и сделали парня звездой мемов. А вопрос, что же так захватило Юлика, всколыхнуло всю страну.

"Я слушал музыку в этот момент и просто просматривал посты в Инстаграме", - признается парень.

После такого происшествия школьник просто уехал домой и даже не догадывался, что его фото уже захватило соцсети. А когда мама показала его фото в пабликах, не мог поверить в произошедшее.

"Знаете, это как сон на яву, как все реально, но такое впечатление, что ты сейчас проснешься и этого всего не будет", - поделился Юлик.

К внезапной популярности парень относится с юмором, сейчас собирает фотомемы с его участием и уверяет, что на шутки не обижается. Школьник благодарен Анджелине Джоли и всем, кто поддерживает Украину в столь трудные времена и верит в победу Украины.

Ранее УНИАн собрал самые смешные мемы о визите Анджелины Джоли во Львов.

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