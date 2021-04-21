РЛС "Дуга" является визитной карточкой Чернобыльской зоны отчуждения и одним из ее символов, отметил Александр Ткаченко.

Загоризонтную радиолокационную станцию "Дуга" в Чернобыле внесли в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Соответствующее решение Кабинет министров принял сегодня, 21 апреля, сообщил министр культуры Александр Ткаченко на странице в Facebook.

По его словам, команда министерства инициировала внесение "Дуги" в Госреестр с целью ее дальнейшего сохранения.

"К сожалению, со временем объекты, находящиеся в Чернобыльской зоне, постепенно разрушаются. Если не принимать никаких мер - Зона с годами будет опустошаться. Этого нельзя допустить, ведь наше наследие - не только местность вокруг электростанции. Но и здания, находящиеся на ее территории. Поэтому сейчас мы работаем над определением других объектов, которые должны быть частью списка недвижимых памятников. Наша цель - предупреждение уничтожения, когда это возможно", - рассказал Ткаченко.

Министр отметил, что объект является визитной карточкой Чернобыльской зоны отчуждения и одним из ее символов.

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"Хотя сама "Дуга" и подверглась радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы, объект является одной из визитных карточек зоны и ее символом. К тому же, это решение усилит шансы Украины на внесение Чернобыльской зоны в ЮНЕСКО в целом", - добавил Ткаченко.

Загоризонтная РЛС "Дуга" в Чернобыле: что известно

Загоризонтная радиолокационная станция "Дуга" - советская станция для раннего обнаружения запусков межконтинентальных баллистических ракет.

Она излучала сигнал, который мог быть услышан коротковолновыми радиоприемниками во всем мире в период между июлем и декабрем 1976-1989 гг. Это было похоже на резкий, повторяющийся шум на частоте 10 мГц, из-за чего на Западе ее называли "Русский дятел". Случайная частота прыжков нарушала вещание радиолюбителей, общественные передачи, и в результате поступали тысячи жалоб со стороны многих стран мира.

Известно о трех подобных станциях в СССР: в Чернобыле, в российском Комсомольске-на-Амуре (снята с боевого дежурства 14 ноября 1989 г., в настоящее время демонтирована), и экспериментальная установка возле Николаева (сейчас демонтирована). Станция в Чернобыле не прошла госиспытания после модернизации в 1985-1986 годах. Она была остановлена 26 апреля 1986 года в связи с аварией на ЧАЭС.

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Автор: Александр Топчий