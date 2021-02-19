Конечный момент существования логотипа - 2064 год, когда Чернобыльская электростанция будет полностью выведена из эксплуатации.

Креативное агентство «banda» (разработчики брендинга Украины и «Евровидения») при поддержке Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов и Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения разработало для Чернобыльской зоны первый в мире "исчезающий" логотип.

Как передает корреспондент УНИАН, презентация бренда Чернобыльской зоны состоялась в пятницу, 19 февраля.

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"Работу над брендом осуществляло креативное агентство «banda» около года. И это, по нашему мнению, абсолютно глубокий и системный труд по изучению Чернобыля, ожиданий, прогнозирование будущего, коммуникация с людьми, как они сейчас воспринимают, как они со временем будут воспринимать и как воспринимали в прошлом", - отметил присутствующий на презентации первый заместитель министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Богдан Боруховский.

"Чернобыльская зона — уникальное явление в рамках нашей планеты, и мы должны немного изменить основные нарративы, которые используются, когда вспоминают про эту зону, называя ее зоной отчуждения. Ведь это еще и зона развития, зона сохранения и памяти, а также зона будущего, поскольку она возрождается", - добавил он.

По словам Боруховского, основная цель нового позиционирования Чернобыльской зоны - доказать, что туда необходимо ездить не с целью просто сфотографироваться, а задуматься над тем, какое влияние человек может оказывать даже на целую планету.

Креативное агентство «banda» на своем официальном сайте объяснило идею создания логотипа и опубликовало презентационное видео.

Отмечается, что за основу была взята форма поверхности реактора - восьмигранник, с которого все началось.

"Это отправная точка существования логотипа, как будто это логотип "Чорнобиля-86". С каждым годом изображение меняется и постепенно исчезает. Конечная точка существования лого - 2064 год, когда Чернобыльская электростанция будет полностью выведена из эксплуатации", - сказано в сообщении.

По словам разработчиков, им нужно было найти сильный визуальный образ, который заставит людей задуматься. «И мы поняли, что стандартный логотип не будет иметь достаточной силы: статическая пиктограмма не в состоянии вместить в себя такое важное сообщение. Так мы и создали первый в мире "исчезающий" логотип", - сказано в сообщении.

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Автор: Богдан Слуцкий