Для переселенцев в Виннице действует пункт гуманитарной помощи.

Из-за войны в Украине более 6 миллионов людей покинули родные города и переехали в более безопасные регионы страны. Винница ежедневно принимает переселенцев, которые приезжают сюда на личном транспорте или поезде. Уютный город на Южном Буге готов предоставить жилье, продукты и медицинскую помощь.

Центр гуманитарной помощи в Виннице

Центр выдачи гуманитарной помощи в Виннице расположен в помещении кинотеатра Коцюбинского, по адресу ул. Соборная, 68. Здесь переселенцы могут получить продовольственные наборы, средства гигиены, детские вещи, медикаменты, одежду и обувь.

Заказывать гуманитарную помощь нужно заранее по телефону. Забрать ее можно на следующий день. Для этого обращайтесь по номерам 097-083-59-98 или 093-705-61-91. Заказы, сделанные до 14:00, будут готовы к выдаче на следующий день с 11:00 до 16:00.

Для получения гуманитарной помощи нужно предъявить паспорт, идентификационный код и справку переселенца.

Питание в Виннице

На железнодорожном вокзале для прибывшим из других областей дают еду и горячие напитки.

Временное размещение переселенцев

Переселенцы могут найти временное убежище в пункте поселения беженцев. Полный список всех пунктов и номера телефонов размещен по ссылке.

Если планируете остаться в Виннице

Людям, которые планируют остаться в Виннице до окончания боевых действий или навсегда, нужно обращаться в центры социальной защиты населения. Там вам помогут оформить и получить социальные выплаты, субсидии, пенсии, пособия.

Управление социальной защиты населения на Правобережье: проспект Космонавтов, 30. Телефоны: 50-83-88, 50-91-33, 097-101-58-40, 063-856-62-72.

Управление социальной защиты на Левобережье: ул. Замостянская, 7. Телефоны: 50-86-70, 50-86-77, 097-101-45-18, 063-856-62-75.

Военный учет для мужчин

Мужчины-переселенцы после прибытия в Винницу должны встать на военный учет. Военкомат находится по адресу ул. Замостянская, 2, тел. (0432) 27-07-22

Вас также могут заинтересовать новости: