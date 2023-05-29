Для реализации этих норм законопроекта, по словам нардепа Железняка, необходимо ориентировочно до 10 млрд грн из бюджета.

В Верховной Раде предложили как решить проблему с доплатами украинским военным. Также коснулись вопроса увеличения отпусков для военнослужащих и подготовки мобилизованных.

В ВР зарегистрирован законопроект от парламентской рабочей группы "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов, связанных с прохождением военной службы во время действия военного положения" (регистрационный номер 9342). Он должен решить вопросы, которые возникли после отмены доплат украинским военным в размере 30 тысяч гривень.

Законопроектом предусмотрено, что во время действия военного положения военнослужащим ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение от 30 тысяч до 100 тысяч гривень пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач в порядке, размерах и на условиях, установленных Кабинетом Министров Украины. Кроме того, предлагается военнослужащим срочной службы ежемесячно выплачивать дополнительное вознаграждение в размере 6 тысяч гривень.

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Выплаты в 6 тысяч гривень в месяц также предусмотрены для военнослужащих, получивших травму (ранение, контузию, увечье), связанную с защитой Родины во время ведения боевых действий, и которые зачислены в распоряжение соответствующего командира во время временной непригодности к военной службе. Для курсантов вузов выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 2350 грн в месяц.

Также законопроектом предусмотрено увеличение срока отпусков для военнослужащих. В особый период во время действия военного положения военнослужащим может предоставляться часть ежегодного основного отпуска продолжительностью 30 календарных дней, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней.

Кроме того, все мобилизованные, которые ранее не проходили службу в воинских формированиях, не могут участвовать в боевых действиях, если они не прошли курс базовой военной подготовки. И такой курс подготовки не может быть меньше одного месяца.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram сообщил, что для реализации этих норм законопроекта понадобится ориентировочно до 10 млрд грн из бюджета. При этом отметил, что в этом году это составит более 1,9 млрд грн до конца года. Он также отмечает, что к законопроекту будут подавать замечания, поэтому он не знает, "быстро ли будет принятие".

Доплаты военным в Украине

Как известно, после начала полномасштабного вторжения России украинское правительство утвердило дополнительные вознаграждения для военных, в частности, военным, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях, установили дополнительную выплату в размере 100 тысяч гривень в месяц, а также установили дополнительное вознаграждение в размере 30 тысяч гривень в месяц для служащих других военных и силовых подразделений.

Позже правительство решил, что с 1 февраля доплаты будут иметь только те, кто выполняет боевые задачи.

10 апреля Верховная Рада проголосовала за то, чтобы вернуть военным доплаты в размере 30 тысяч гривень, приняв законопроект №8312. Но он был заблокирован постановлением, не позволяющим его подписать председателем ВР и передать на подпись президенту.

В интервью Forbes министр финансов Украины Сергей Марченко сказал, что для возврата доплаты украинским военным в размере 30 тысяч гривень нужно повышение налогов, потому что других средств на это нет.

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