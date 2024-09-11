Премьер-министр Польши заявил, что Львов нуждается в помощи и их страна не может проигнорировать ракетный удар России.

Польша поможет отстроить жилые дома во Львове, которые были повреждены утром 4 сентября, после очередной массовой ракетной атаки по Украине.

Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск на своей странице в X (Twitter).

"Львов нуждается в помощи! Целью атаки россиян стал центр города. Повреждены многие исторические многоквартирные дома. Польша готова помочь в их восстановлении", - добавил Туск. Видео дня

Однако поляки оказались этому не очень рады. Они пишут, что в это же время в их стране есть, что ремонтировать и куда направить финансирование, однако власти больше беспокоятся про своих соседей.

Ракетная атака на Львов 4 сентября - подробности

Городской голова Андрей Садовой заявил, что в результате очередной российской атаки во Львове пострадали более 50 домов, большинство из которых расположены в историческом центре. Кроме того, были разрушены медицинские учреждения и учебные заведения.

Погибло 7 человек, среди которых три ребенка. Украинец Ярослав Базилевич в результате ракетной атаки оккупантов потерял жену и троих дочерей, которые находились в этот момент на лестничной клетке в доме, пока он вернулся в квартиру взять воды.

В течение последних дней также пострадали Полтава, Сумы и Кривой Рог.

Только в Полтаве на текущий момент 51 погибший и более 270 раненых.

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