Анастасия утверждает, что не знала о политических взглядах российского артиста.

Студентка юридического факультета КНУ имени Т. Г. Шевченко и дочь судьи Печерского райсуда Киева Анастасия Тарасюк назвала свой предыдущий ролик в поддержку приезда в Украину российского рэпера Басты "неправильным высказыванием".

Об этом говорится в новом видео девушки, опубликованном в Telegram-канале Красный Губер.

Читайте такжеСБУ открыла уголовное дело из-за похищения экс-судьи Чауса - СМИ"Я хочу сделать заявление, попросить прощения у украинских граждан, которых высказана мной информация вызвала возмущение и оправданный гнев. Моя эмоциональная позиция по поводу артиста Басты была вызвана тем, что я являюсь ценителем его творчества и никаким образом не была усведомлена по поводу его политических взглядов", – сказала она.

Стоит заметить, что ранее Анастасия утверждала, что не видела ничего плохого в гастролях россиянина в оккупированном Крыму. Кроме того, блогерша также затронула тему оккупации Россией полуострова, усомнившись в принадлежности Крыма к Украине.

Скандал с Анастасией Тарасюк: что известно

7 мая в сети появился ролик, в котором девушка оскорбила украинцев, выступавших против приезда в Украину одиозного рэпера Басты, и выразила тезисы, подрывающих территориальную целостность страны.

Авторша видео является студенткой юридического факультета КНУ имени Т. Г. Шевченко, о чем она сама писала в своем профиле в Instagram.

Позже стало известно, что девушку зовут Анастасия Тарасюк. Ее мать Кристина Константинова работает судьей в Печерском райсуде Киева, а отец – в ГБР.

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Автор: Яна Ставская