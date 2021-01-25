Украинское юмористическое шоу «Дизель шоу» будут транслировать на российском телеканале «Че!», входящем в «СТС Медиа». Об этом сообщает «Зеркало Недели».

В анонсе, который показал российский телеканал, сообщается, что «Дизель шоу» - это «международный комедийный хит», премьера которого запланирована на 8 февраля.

Представители «Дизель шоу» никак не прокомментировали ситуацию.

«Стремясь избежать скандала, студия воздержалась от того, чтобы указывать свое украинское происхождение - видимо, думая, что знакомые россиянам лица КВНщиков Писаренко и Никишина (команда «Уездный город») усыпят бдительность. Но от патриотически настроенных зрителей из Украины ничего не скрыть. Надеемся скоро узнать, сколько стоил этот контракт и как долго передача просуществует на каналах агресора», - отмечает телеграм-канал «Украина Сейчас».

Телевизионная версия программы «Дизель шоу» выходит на телеканале ICTV и является одним из самых рейтинговых продуктов на этом канале.

В мае 2020 года Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) включил в список юридических лиц, к которым применяются дополнительные санкции, 28 российских медиакомпаний, в том числе ООО «СТС Медиа» (Москва).

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Автор: УНИАН