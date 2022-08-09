Если раньше через "Дию" украинцы подавали информацию только о жилье, уничтоженном после 24 февраля, то сейчас временной диапазон расширили.

Кабинет министров расширил и упростил порядок представления информационного сообщения о разрушенном или поврежденном имуществе вследствие вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"К процессу приобщили приложение "Дия". Если раньше через "Дию" украинцы подавали информацию только о жилье, уничтоженном за период полномасштабного вторжения РФ, то сейчас диапазон расширили: приложение принимает данные об имуществе, поврежденном врагом с 19 февраля 2014 года", - пояснили в ведомстве.

Подавать информационное сообщение можно самостоятельно через портал или приложение "Дія" в разделе "Поврежденное имущество". Это также можно сделать в ЦПАУ или с помощью нотариуса.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня стало известно, что в Министерстве цифровой трансформации работают над упрощением процедуры оформления разрешения для ребенка на выезд за границу. Уже вскоре такую справку можно будет получить с помощью нескольких кликов в "Дие".

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