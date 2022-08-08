По мнению члена совета федерации, это станет "ответной мерой".

В России хотят конфисковывать имущество на оккупированных территориях Украины. Член совета федерации Андрей Клишас заявил о том, что для этого стране-агрессору нужна "правовая основа".

Своими мечтами он поделился в Telegram.

По мнению Клишаса, конфискация "иностранной собственности" на оккупированных территориях Украины якобы станет "ответной мерой". Он также сообщил, что этот вопрос будет "предметно" обсуждаться с правительством.

"Нам необходима ясная правовая основа для конфискации (в качестве ответной меры ) иностранной собственности, в частности украинской в России и на освобождённых территориях Украины. Данный вопрос должен предметно обсуждаться с правительством осенью", - заявил он.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Украине предлагается конфисковать более 900 объектов, принадлежащих РФ. Как рассказал президент нашей страны Владимир Зеленский, если оценивать пакет собственности не только государства-террориста, но также его резидентов, то речь идет о 36 тысячах позиций на изъятие.

Вас также могут заинтересовать новости: