В ответ на критику девушка заявила, что от "национализма никому лучше не станет".

18-летняя жительница Ирпени Киевской области Диана Калеганова негативно высказывалась об украинском языке.

Об этом пишет ТСН.

Свои размышления по поводу государственного языка девушка, отметившая, что учится на журналиста, опубликовала в Stories Instagram. На фото пользовательница оставила подпись: "Просто я бы бл**дь на х* запретила еб***й украинский язык".

В ответ на критику со стороны проукраински настроенных граждан владелица страницы заявила, что от "национализма никому лучше не станет, а вы так и останетесь несчастным людьми". А потом добавила: "не думала, что проснусь такой популярной".

Кроме того, в чате с подписчиками она объяснила свои русские корни: "Я такая сижу после этих слов и такая: Зай, а тебе моя фамилия ни о чем не говорит? Ни о чем, бл*ть? Калеганова. Это русская фамилия, понимаешь? Я – русская. Со мной Бог».

Впоследствии она опубликовала отдельный ролик с якобы извинениями перед теми гражданами, которые "топят за украинский язык без национализма, фанатизма и прочее".

"Я не собираюсь извиняться перед людьми неадекватными, которые пишут моей маме, звонят моей маме, звонят шефу моей мамы. Которые пишут, что обмажут меня спер***, что пустят по кругу, чтобы я сдохла от СПИДа, что они придут под мой дом и убьют меня. Перед этими людьми я извиняться не буду. Наконец у нас в стране – свобода слова. ... В любом случае я остаюсь при мысли, что украинский язык мне не импонирует, я буду говорить по-русски. За это меня никто не имеет права унижать, угрожать. Вы мне ничего за это не можете сделать. Только писать мне и говорить, какая я тв*рь", – заявила она.

Как пишут СМИ, в школе девушку характеризовали как агрессивную – она хамила учителям и не дружила с одноклассниками.

"Чрезвычайно недисциплинированная, агрессивная, постоянно конфликтует с учителями и учениками, хамит всем, с одноклассниками не общается, оскорбляет их, используя нецензурную лексику", – рассказала директор школы городском совете.

Девушка, учась в школе, жила с бабушкой, ее родители в разводе и, по словам директора, никакого влияния на ребенка не оказывали.

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Автор: Яна Ставская