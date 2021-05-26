После ослабления жестких карантинных ограничений возросло количество обращений и жалоб граждан на нарушение "языкового" закона в сфере обслуживания.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявляет о росте количества жалоб на нарушение "языкового" закона представителями органов государственной власти и местного самоуправления.

На своей странице в Facebook он написал, что только за последний месяц поступило 25 таких жалоб, тогда как с начала года около 100.

В общем, добавил Кремень, с начала года поступило 1 тыс. 357 сообщений от граждан о нарушении "языкового" закона.

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По его словам, анализ данных о нарушении прав граждан на получение информации и услуг на украинском языке показал, что после ослабления жестких карантинных ограничений возросло количество обращений и жалоб граждан о нарушении закона в сфере обслуживания.

Креминь добавил, что за нарушение статьи 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" пяти субъектам хозяйствования вынесены предупреждения. При этом он напомнил, что в случае повторного в течение года нарушения налагается штраф.

"Большинство субъектов хозяйствования, которым вынесены предупреждения, по требованию уполномоченного в течение 30 дней устранили нарушения, как этого требует закон", - отметил он.

В связи с этим Креминь напомнил, что языком обслуживания потребителей в Украине является государственный. "Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для сторон", - добавил он.

Языковой закон в Украине: что было раньше

В Украине с 16 января 2021 года вступили в силу нормы закона об обслуживании потребителей на украинском языке. В соответствии со статьей 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке. За нарушение этого положения предусмотрены штрафы. Этот закон Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года, а его статьи внедряются поэтапно.

11 февраля уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь выступил категорически против инициатив отдельных народных депутатов, которые путем внесения изменений в "языковой" закон пытаются лишить государство инструментов наказания за нарушение этого закона.

Он напомнил, что в соответствии со статьей 57 закона, которая уже вступила в силу, штраф может быть наложен уполномоченным лишь в том случае, если по требованию устранить нарушение получен отказ, и такое нарушение фиксируется повторно в течение года.

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Автор: Надя Пришляк