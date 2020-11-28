Участники мероприятия развернули большой баннер с надписями: «Вбивали тоді. Вбивають зараз», «Десять мільйонів на вашій совісті» и «Пам’ятаємо, хто наші вороги» («Убивали тогда. Убивают сейчас», «Десять миллионов на вашей совести» и «Помним, кто наши враги».

Активисты партии «Национальный корпус» по случаю Дня памяти жертв голодоморов в Украине проводят возле российского посольства в Киеве акцию «Вбивали тоді. Вбивають зараз» («Убивали тогда. Убивают сейчас»).

Как передает корреспондент УНИАН, возле дипломатического представительства собрались около 100 представителей партии.

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Активисты пришли к посольству, чтобы напомнить россиянам, что именно власти СССР, правопреемницей которого считает себя РФ, устроили в Украине террор голодом для того, чтобы подавить восстание украинских крестьян против большевиков.

Напротив центрального входа в посольство на Воздухофлотском проспекте участники акции развернули большой баннер с надписями: «Вбивали тоді. Вбивають зараз», «Десять мільйонів на вашій совісті» и «Пам’ятаємо, хто наші вороги» («Убивали тогда. Убивают сейчас», «Десять миллионов на вашей совести» и «Помним, кто наши враги».

Перед баннером участники акции установили 33 металлических кресты, символизирующие 1933 год, когда в результате организованного сталинским режимом голода умерло больше всего украинцев. Под каждым крестом участники акции зажгли лампадки.

Следует отметить, что посольство России охраняют около 100 полицейских.

Акция активистов «Национального корпуса» по случаю Дня памяти жертв голодоморов возле российского посольства в Киеве завершилась. В конце акции «Вбивали тоді. Вбивають зараз» («Убивали тогда. Убивают сейчас») участники зажгли файеры.

Во время выступлений активисты партии заявляли, что РФ, как правопреемница СССР, должна взять ответственность за Голодомор, как в свое время ответственность за Холокост взяла на себя Германия, и выплатить Украине компенсации за геноцид украинцев, а также выплатить компенсации другим порабощенным народам - ​​чеченцам, ингушам, крымским татарам, белорусам и всем остальным.

Напомним, в Украине сегодня чтят память жертв голодоморов.

*** В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923 годов, 1932-1933 годов и голод 1946-1947 годов.

Однако самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинского народа, осуществленный тоталитарным коммунистическим режимом СССР.

Традицию ставить зажженную свечу в окнах своих домов в знак памяти погибших голодной смертью инициировал в 2003 году известный историк, политолог, исследователь Голодомора 1932-1933 годов Джеймс Мейс.

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Автор: Дмитрий Хилюк