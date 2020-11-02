Издательство Vivat выпустило новый тираж книги Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса» с решением Дарницкого райсуда на форзаце.
Именно этим решением суд запретил распространять книгу из-за упоминания в ней о Викторе Медведчуке. Об этом сообщила генеральный директор издательства Vivat Юлия Орлова в своем Facebook.
Она рассказала, что первые книги из нового тиража уже начали отправлять заказчикам.
"Мы решили: документ, так документ. Поэтому на форзацах книги размещено решение Дарницкого райсуда о запрете книги в первой инстанции, которое может вступить в силу 18.11.20, и предисловие составителя книги Вахтанга Кипиани. Тираж в таком виде печатается впервые!",- рассказала она.
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Медведчук против книги о Стусе - решение суда
Дарницкий районный суд Киева сегодня обязал удалить из книги Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса» упоминание о председателе политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Викторе Медведчуке и запретил распространение тиража книги без разрешения Медведчука.
Согласно решению судьи Дарницкого райсуда Марины Заставенко, из книги должны быть удалены следующие фразы:
- «... была возможность у Стуса выбрать «меньшее зло». Однако остается фактом, что предоставленного, поддерживаемого госбезопасностью адвоката звали Виктор Медведчук»;
- «... Медведчук на суде признал, что все «преступления», якобы совершенные его подзащитным, «заслуживают наказания»;
- «... он (имеется в виду Медведчук) фактически поддержал обвинение. Зачем прокуроры, когда есть такие безотказные адвокаты?»;
- «... распинал поэта (имеется в виду Стус) - назначенный государством адвокат Медведчук»;
- «... шестерка коммунистической системы Медведчук ...»;
- «Преступление перед поэтом юрист Медведчук совершил еще и тем, что не сообщил семье о начале рассмотрения дела ... Боялся КГБ или просто всегда был циником и аморальным типом?»
- До момента удаления этих фраз книгу запретили распространять издательству Vivat и автору Кипиани.
По словам директора издательства Юлии Орловой, они подадут апелляцию, как только получат полный текст судебного решения.
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Книга "дело Василия Стуса": что оспаривал Медведчук
Книга Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" вышла в печать в мае 2019 года, а уже в сентябре Медведчук заявил, что будет требовать через суд запретить ее распространение.
Истец считает, что в 9 эпизодах книги Кипиани содержатся высказывания, которые якобы не соответствуют действительности и унижают честь и достоинство политика. Из-за этого Медведчук подал в суд на автора книги Вахтанга Кипиани, издательство и типографию и требовал запретить издание и распространение книги "любым способом на любой территории".
В этих эпизодах Кипиани рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Василия Стуса в судебном процессе 1980 года. В результате поэта приговорили к 10 годам принудительных работ и 5 годам ссылки. Стус умер 4 сентября 1985 года в карцере после объявленной им голодовки.
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