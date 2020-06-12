Дело Стерненко: у суда началась драка между гражданами и силовиками (фото, прямая трансляция)

Сначала началась потасовка, а затем прибыли спецназовцы и начали сталкивать людей со ступеней здания суда.

У входа в Шевченковский райсуд Киева началась драка между полицейскими-спецназовцами и гражданами.

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Как передает корреспондент УНИАН, после того, как общественный активист Сергей Стерненко, которому суд избирает сегодня меру пресечения, в Facebook призвал людей проходить в зал суда, те пытались попасть в его помещение.

Сначала началась потасовка, а затем прибыли спецназовцы и начали сталкивать людей со ступеней здания суда. На данный они продолжают оттеснять людей под возгласы «Аваков – черт» и «Мусора» – позор государства».

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 12 июня, люди, которые пришли поддержать Стерненко, прогнали из-под Шевченковского суда представителей интернет-издания пророссийского блогера Анатолия Шария.

В 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает их со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

9 октября 2019 года Генпрокуратура направила в главное следственное управление СБУ уголовные производства относительно нападений на Стерненко.

СБУ открыла дело по факту смертельного ранения одного из мужчин, которые совершили на него нападение в 2018 году, Ивана Кузнецова.

11 июня Стерненко в Главном следственном управлении СБУ сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ заявили, что экспертиза подтвердила версию об умышленном убийстве Стерненко своего нападающего Кузнецова.

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