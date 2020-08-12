Дело Шеремета: ветерана АТО Антоненко оставили под стражей, активисты кричали "Позор!"

В зал суда пустили только адвокатов и прокуроров, а журналисты и вольные слушатели остались в холле, где на экране транслировалось заседание.

Коллегия судей Киевского апелляционного суда оставила под стражей ветерана АТО, музыканта Андрея Антоненко, который является фигурантом дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как передает корреспондент УНИАН, в зал суда пустили только адвокатов и прокуроров, а журналисты и вольные слушатели остались в холле, где на экране транслировалось заседание.

Адвокаты обжаловали решение Печерского райсуда Киева о продлении ареста Антоненко и отмечали отсутствие каких-либо рисков для следствия, о которых заявляют прокуроры.

Сам Антоненко отметил, что от суда и следствия скрываться не собирается и будет являться по первому вызову следователя, прокурора или суда.

Заслушав стороны, коллегия судей постановила оставить Антоненко под стражей.

Присутствующие встретили такое решение суда криками "Позор!".

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Дело Шеремета: что было до этого

Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Суд избрал Антоненко и Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь - мера пресечения в виде ночного домашнего ареста .

21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще два подозрения, а также изменили содержание предыдущего.

По словам руководителя юридической фирмы "Сенс Консалтинг" Леонида Маслова, адвокаты которой защищают Антоненко, в тексте подозрения в части мотива убрали "ультранационалистические идеи", "величие арийской расы" и прочее, теперь в нем говорится, что "неустановленные лица, действуя по ряду личных мотивов, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Эти неустановленные лица "привлекли" Антоненко, Дугарь и Кузьменко.

Юрист уточнил, что в квалификации убийства отсутствует упоминание о корыстном мотиве и ссылки на пункты 6, 11 ч. 2 ст. 115 УК - корыстный или заказной мотив.

По словам Маслова, Антоненко теперь не организатор, а исполнитель по предварительному сговору, а Кузьменко - "только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок".

Кроме того, подозреваемых обвиняют в уничтожении автомобиля, в котором находился Шеремет, и хранении взрывчатки.

11 августа Апелляционный суд изменил Кузьменко меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

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