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Дело Шеремета: ветерана АТО Антоненко оставили под стражей, активисты кричали "Позор!"

16:46, 12 августа 2020
Общество
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Антоненко считают организатором убийства Шеремета / УНИАН

Коллегия судей Киевского апелляционного суда оставила под стражей ветерана АТО, музыканта Андрея Антоненко, который является фигурантом дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как передает корреспондент УНИАН, в зал суда пустили только адвокатов и прокуроров, а журналисты и вольные слушатели остались в холле, где на экране транслировалось заседание.

Адвокаты обжаловали решение Печерского райсуда Киева о продлении ареста Антоненко и отмечали отсутствие каких-либо рисков для следствия, о которых заявляют прокуроры.

Сам Антоненко отметил, что от суда и следствия скрываться не собирается и будет являться по первому вызову следователя, прокурора или суда.

Заслушав стороны, коллегия судей постановила оставить Антоненко под стражей.

Присутствующие встретили такое решение суда криками "Позор!".

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Дело Шеремета: что было до этого

  • Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.
  • 12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь.
  • Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.
  • Суд избрал Антоненко и Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь - мера пресечения в виде ночного домашнего ареста .
  • 21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще два подозрения, а также изменили содержание предыдущего.
  • По словам руководителя юридической фирмы "Сенс Консалтинг" Леонида Маслова, адвокаты которой защищают Антоненко, в тексте подозрения в части мотива убрали "ультранационалистические идеи", "величие арийской расы" и прочее, теперь в нем говорится, что "неустановленные лица, действуя по ряду личных мотивов, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Эти неустановленные лица "привлекли" Антоненко, Дугарь и Кузьменко.
  • Юрист уточнил, что в квалификации убийства отсутствует упоминание о корыстном мотиве и ссылки на пункты 6, 11 ч. 2 ст. 115 УК - корыстный или заказной мотив.
  • По словам Маслова, Антоненко теперь не организатор, а исполнитель по предварительному сговору, а Кузьменко - "только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок".
  • Кроме того, подозреваемых обвиняют в уничтожении автомобиля, в котором находился Шеремет, и хранении взрывчатки.
  • 11 августа Апелляционный суд изменил Кузьменко меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

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