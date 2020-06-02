Прокуроры не явились на рассмотрение апелляции адвокатов Кузьменко – суд перенесли

Прокуроры утверждают, что не успели ознакомиться с материалами апелляционной жалобы.

Заседание Апелляционного суда Киева по рассмотрению жалобы на решение Печерского райсуда о продлении срока содержания под стражей врача Юлии Кузьменко, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, не состоялось из-за неявки прокуроров.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил адвокат Кузьменко Тарас Безпалый.

Он уточнил, что заседание суда перенесено на 12:30 10 июня.

По словам Беспалого, во время сегодняшнего заседания Киевского апелляционного суда выяснилось, что прокуроры не появились, зато направили в суд сообщение, в котором попросили перенести рассмотрение жалобы, поскольку не успели с ней ознакомиться.

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Беспалый заявил, что не доверяет такому объяснению прокуроров, поскольку «раньше они за считанные часы смогли изучить 200 томов уголовного дела об убийстве Шеремета, выделить из них 38 и изменить подозрения фигурантам дела, а в этот раз им не хватило нескольких дней на ознакомление с полутора десятками страниц апелляционной жалобы».

Также он добавил, что эта группа прокуроров уже неоднократно не появлялась на судебные заседания по рассмотрению вопросов о продлении меры пресечения Кузьменко, за что заседание переносили.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь. Также в деле фигурирует супругов добровольцев Инны ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко, который проходит подозреваемым по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Суд избрал Антоненко и Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь - меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще два подозрения, а также изменили содержание предыдущей.

По словам руководителя юридической фирмы "Сенс Консалтинг" Леонида Маслова, адвокаты которой защищают Антоненко, из текста подозрения в части мотива убрали "ультранационалистические идеи", "величие арийской расы" и прочее, теперь в нем говорится, что "неустановленные лица, действуя из ряда личных побуждений, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Эти неустановленные лица "привлекли" Антоненко, Дугарь и Кузьменко.

Юрист уточнил, что в квалификации убийства отсутствует упоминание о корыстном мотиве и ссылки на пункты 6, 11 ч. 2 ст 115 УК - корыстный или заказной мотив.

По словам Маслова, Антоненко теперь не организатор, а исполнитель по предварительному сговору, а Кузьменко - "только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок".

Кроме того, подозреваемых теперь обвиняют в уничтожении машины Шеремета и хранении взрывчатки - по еще двум статьям УКУ.

В конце мая Печерский райсуд Киева еще на 60 суток продлил Антоненко и Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей. Вместе с тем Дугарь мера пресечения изменена с ночного домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. 150 грн с обязательство носить электронный браслет.

1 июня в МВД заявили, что следователи открыли для ознакомления стороне защиты 38 томов материалов дела об убийстве Шеремета, выделенных в отдельное производство, против Антоненко, Кузьменко и Дугарь. Также в МВД уточнили, что более 200 томов дела касаются установления других фигурантов, организаторов и заказчиков преступления.

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