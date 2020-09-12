Это уже 20-е заседание, которое не состоялось из-за неявки Павловского и его адвокатов или из-за их ходатайств.

Приморский районный суд Одессы в очередной раз перенес рассмотрение производства против Игоря Павловского, который фигурирует в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк и сейчас арестован по другому уголовному делу.

Об этом сообщается на странице инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook.

"Сегодня в Приморском суде Одессы должно было состояться очередное заседание по Павловскому - организатору убийства Екатерины Гандзюк ... На этот раз адвокат Павловского прислал ходатайство о видеоконференции с Херсонским судом и решил лично не явиться на заседание. По его мнению, это должно дать техническую возможность проведения одновременной видеоконференции и с Херсонским судом, и с СИЗО, в котором находится Павловский", - говорится в сообщении.

Суд перенес рассмотрение на 10:00 16 сентября.

Активисты отмечают, что это уже 20-е заседание, которое не состоялось из-за неявки Павловского и его адвокатов или из-за их ходатайства.

Убийство Екатерины Гандзюк: что известно о деле

Общественная активистка Екатерина Гандзюк скончалась в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

6 июня 2019 года исполнители преступления были осуждены. Организатора исполнения покушения на убийство Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

Также в деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (Москаленко), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и Игорь Павловский - бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.

20 января 2020 года Павловского задержали в Херсоне по подозрению в другом деле по факту создания преступной организации, 21 января Печерский райсуд Киева отправил Павловского под стражу.

Также в январе в Бургасе (Болгария) правоохранители задержали Левина, находившегося в международном розыске. 16 марта Левина экстрадировали в Украину. 17 марта Печерский райсуд Киева принял арестовать Левина.

25 марта Шевченковский райсуд Киева продлил сроки досудебного следствия по делу Гандзюк до 29 июля.

27 апреля в Офисе генпрокурора сообщили о завершении расследования по делу и об установлении конечного заказчика этого преступления - Мангера, который по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти.

Это заявление вызвало возмущение у пострадавших, их адвоката Евгении Закревской и общественности. Они убеждены, что доказательства против Мангера не собраны, и дело развалится в суде.

Зато защитник Мангера Дмитрий Ильченко положительно оценил передачу дела Гандзюк в суд. Он утверждал, что в материалах уголовного производства в отношении убийства активистки нет ни слова о его подзащитного.

Мангеру и Левину инкриминируют правонарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение способом, которое носит характер особого мучения и повлекло смерть потерпевшего) Уголовного кодекса.

28 августа прошло первое заседание по рассмотрению дела против Мангера и Левина по сути. По решению суда они находятся под стражей до 18 октября.

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Автор: Антонина Доломанжи