Украина, несомненно, одна из стран, которая уверенно шагает к приведению своего законодательства в соответствие с ведущим европейским законодательством. Зато у нас в стране есть по меньшей мере 140 тысяч людей, которые являются потенциальными нарушителями закона, даже не зная об этом.

Речь идет о криминализации передачи ВИЧ, как это предусмотрено статьей 130 Уголовного кодекса Украины. Дело даже не в том, что эта статья игнорирует достижения современной медицинской науки. Ответственность за поставление в опасность заражения ВИЧ часто применяется к действиям, которые не привели и не могли привести к инфицированию. Например, укусы, плевки, единичные сексуальные контакты или контакты с людьми, находящимися в состоянии вирусной супрессии, имеют вероятность инфицирования, приближающуюся к нулевой. Это подтверждают многочисленные научные исследования последних лет. Такая криминализация противоречит стандартам ЕС относительно пропорциональности ограничения прав и свобод человека, что недопустимо в контексте евроинтеграции Украины.

Безосновательное установление уголовной ответственности за обычное поведение людей, живущих с ВИЧ, приводит к стигматизации и дискриминации. Это является нарушением прав человека. Уголовная ответственность за действия, которые не привели к инфицированию ВИЧ или имели мизерную вероятность такого инфицирования, недопустима.

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По оценкам авторитетных международных организаций, таких как ВОЗ, ЮНЭЙДС и Глобальный фонд, криминализация ВИЧ негативно влияет на профилактику и лечение. Страх перед уголовной ответственностью заставляет многих представителей ключевых групп с высоким риском инфицирования избегать тестирования и лечения, что приводит к увеличению новых случаев ВИЧ. Украина занимает второе место в Европе по количеству новых случаев ВИЧ, и полномасштабная агрессия РФ только ухудшает ситуацию. Государство должно принять безотлагательные меры для декриминализации ВИЧ, чтобы устранить препятствия в профилактике и лечении этой инфекции.

Уголовно-правовое регулирование должно устанавливаться только за действительно вредные деяния, против которых невозможно эффективно бороться другими средствами. Это аксиома уголовного права, известная как принцип ultima ratio. Уголовно-правовые средства должны применяться лишь тогда, когда другие методы неэффективны. Установление уголовной ответственности за действия, которые не привели к инфицированию ВИЧ или имели мизерную вероятность такого инфицирования, недопустимо.

Ученые, исследующие вопросы лечения и профилактики инфекционных заболеваний, настаивают на том, что криминализация передачи ВИЧ не только не способствует остановке эпидемии, но и фактически провоцирует ее распространение. Исследования показывают, что криминализация поведения, присущая группам с высоким риском инфицирования ВИЧ, имеет крайне негативное влияние на общество, поскольку создает дополнительные риски распространения инфекции.

Термин "криминализация ВИЧ" описывает применение норм уголовного права в отношении людей, живущих с ВИЧ, прежде всего на основе их положительного статуса. По данным исследования Global Aids Update, которое проводит UNAIDS, по состоянию на 2023 год 143 страны имели специальные или общие правовые нормы, предусматривающие уголовную или иную ответственность за неразглашение ВИЧ-позитивного статуса, предполагаемое или потенциальное инфицирование, непреднамеренную передачу вируса иммунодефицита человека. При этом в подобных делах не всегда учитывают, получает ли человек антиретровирусную терапию, произошло ли инфицирование, а арестовать могут даже за те действия, которые на самом деле не создают риска передачи вируса, например, за плевание.

В Украине статьей о заражении вирусом иммунодефицита человека дополнили Уголовный кодекс УССР 1960 года в 1987 году. Впоследствии она переместилась в Уголовный кодекс Украины, принятый в 2001-м. С тех пор кроме ВИЧ в ней появилось еще и понятие "другой неизлечимой инфекционной болезни, опасной для жизни человека". Таким образом, статья 130 УКУ предусматривает уголовную ответственность за:

сознательное поставление другого лица в опасность заражения вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезни, опасной для жизни человека;

заражение другого лица вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезни лицом, которое знало о том, что оно является носителем этого вируса;

умышленное заражение другого лица вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезни, опасной для жизни человека.

Максимальное наказание - 10 лет лишения свободы. Минимальное - арест до трех месяцев. При этом сама формулировка "сознательное поставление в опасность" достаточно широкая, которая подводит под эту статью фактически любого человека, который знает о своем ВИЧ-позитивном статусе.

Кстати, эта статья появилась в уголовном праве в начале 1920-х годов, когда еще не было антибиотиков и несмотря на очевидный прогресс в медицине дожила целая и невредимая до наших дней. Хотя уже даже сам термин устарел. А за последние 10 лет ни одного приговора по этой статье в Украине суды не вынесли - и мы считаем, ей уже давно пора остаться на кладбище истории.