Главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская заявила, что вероятность заболеть COVID-19 сохраняется даже в случае высокого уровня антител к коронавирусу.
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Об этом говорится в сообщении проекта Министерства здравоохранения "Коронавирус_инфо" в Telegram.
«Явное клиническое заболевание COVID-19 возникает не у всех. Некоторые чувствуют только легкое недомогание, например, насморк. Однако в дальнейшем оказывается, что у них уровень антител к COVID-19 достаточно высок. Если человек иммунный, то вероятность заболеть все равно остается, но тяжелое течение развиться не должно. Впрочем, будущей осенью ситуация может существенно измениться», - заявила Голубовская.
По ее словам, ранее медицинское сообщество считала, что третья волна COVID-19, по аналогии с эпидемией «испанки», будет легче, чем две предыдущие. Но коронавирус получил клинически значимые мутации, поэтому прогнозировать дальнейшее развитие пандемии COVID-19 крайне трудно.
Коронавирус в Украине: что известно
- Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки вУкраине было зафиксировано 12 тыс. 162 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 974 тыс. 118 человек, выздоровели - 1 млн 514 тыс. 472, умерли - 40 тыс. 796. Медики провели 9 млн 042 тыс. 785 ПЦР-тестирований.
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