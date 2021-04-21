По словам врача-инфекциониста, коронавирус получил клинически значимые мутации, поэтому прогнозировать дальнейшее развитие пандемии COVID-19 крайне трудно.

Главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская заявила, что вероятность заболеть COVID-19 сохраняется даже в случае высокого уровня антител к коронавирусу.

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Об этом говорится в сообщении проекта Министерства здравоохранения "Коронавирус_инфо" в Telegram.

«Явное клиническое заболевание COVID-19 возникает не у всех. Некоторые чувствуют только легкое недомогание, например, насморк. Однако в дальнейшем оказывается, что у них уровень антител к COVID-19 достаточно высок. Если человек иммунный, то вероятность заболеть все равно остается, но тяжелое течение развиться не должно. Впрочем, будущей осенью ситуация может существенно измениться», - заявила Голубовская.

По ее словам, ранее медицинское сообщество считала, что третья волна COVID-19, по аналогии с эпидемией «испанки», будет легче, чем две предыдущие. Но коронавирус получил клинически значимые мутации, поэтому прогнозировать дальнейшее развитие пандемии COVID-19 крайне трудно.

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Автор: Константин Гончаров