Гражданина с украинским гражданством не пустили в РФ из-за отсутствия документов.

Ночью на 3 января в аэропорт "Шереметьево" (Россия) прибыли четверо граждан, освобожденных из плена в Ливии. Отмечается, что среди них есть и гражданин Украины.

Об этом сообщают в Telegram РИА Новости.

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Об освобождении писал и член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Также он является главой Фонда защиты национальных интересов, который связывают с путинскими наемниками "Вагнера" и Агентством интернет-исследований, известного как "фабрика троллей" повара главы Кремля Евгения Пригожина. В заявлении он указал, что освобожденніе из плена "наши люди", отмечает Новое время.

Малькевич пояснил, что мужчин похитили несколько недель назад, но цель их пребывания в стране не указал. Неизвестно и кто задержал россиян и украинца.

Гражданина с украинским гражданством не пустили в РФ из-за отсутствия документов. Москва ждет реакции украинских дипломатов.

ЧВК Вагнера: что о них известно

ЧВК Вагнера - российская военная структура, комплектуемая наемниками, создана в 2013 году. Принимала участие в боевых действиях в ряде конфликтов, в частности на Донбассе на стороне России, в Сирии на стороне союзника России режима Асада, в Судане.

Вопрос финансирования поднимала в 2015 году интернет-газета "Фонтанка", сообщив слухи о причастности "одного известного ресторатора, близкого к верховной власти и Министерству обороны". Журналисты РБК обнаружили связи многих фирм, обслуживающих воинские части в Молькино, со структурами ресторатора Евгения Пригожина. WP, ссылаясь на источники в американском разведывательном сообществе, сообщила о контакты Пригожина с Сирийским правительством незадолго до и после неудачной атаки под Дайр-эз-Заур. Источники интернет-издания Republic сообщили, что в компании "несколько частных инвесторов".

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Автор: УНИАН