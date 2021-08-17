Только на русском - 11,3%.

Чуть более 30% граждан Украины дома разговаривают только на украинском языке.

По данным опроса Центра "Социальный мониторинг", которые были обнародованы сегодня на брифинге, на вопрос: "На каком языке Вы в основном говорите в семье (дома)?" - 31,9% ответили, что только на украинском (в августе 2020 года такой ответ дали 36,3%), 15,8% - преимущественно на украинском (год назад - 12,4%), 27,1% - на русском и украинском одинаково (год назад - 26,8%). В то же время 13,6% ответили, что преимущественно общаются на русском (год назад - 14,1%), 11,3% - только на русском (10,3%). 0,3% ответили, что общаются на другом языке.

Читайте такжеВ Украине утвердили порядок проведения экзаменов на уровень владения государственным языком

По данным опроса, 24,5% хотят смотреть телевизионные программы (выпуски новостей, фильмы, концерты, спортивные трансляции ) только на украинском, 17,3% - преимущественно на украинском, 35,3% - на русском и украинском одинаково часто, 11,6% - преимущественно на русском, 8,9% - только на русском, 0,2% - на другом языке. 1,5% ответили, что не смотрят программы, а 0,7% - что им трудно ответить на этот вопрос.

Также читать любимые печатные издания и на русском, и на украинском одинаково часто хотели бы 30,9%, а 23,5% хотят читать их только на украинском языке, 14,5% - преимущественно на украинском, 10,9% - преимущественно на русском, 10,7% - только на русском, 0,3% - на другом языке.

Справка. Центр "Социальный мониторинг" провел опрос со 2 по 11 августа. 3 тыс. 012 респондентов были опрошены методом личного интервью по месту жительства респондента. Стандартное отклонение - 1,1 - 1,9%.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Надя Пришляк