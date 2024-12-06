'Чудеса - случаются!': военные опубликовали трогательный ролик ко Дню ВСУ и Святого Николая

Командование Сухопутных войск поздравило военнослужащих с Днем ВСУ и с Днем Святого Николая трогательным роликом. Ролик, обнародованный на странице командующего Сухопутных войск в Facebook, снят украинскими деятелями искусств, а Святого Николая в нем сыграл Богдан Бенюк.

"Чудеса — случаются. Сегодня мы все ждем подарки от Святого Николая, свое персональноемаленькое чудо. Но мы с вами точно знаем: в Украине Святой Николай носит пиксель ВСУ и берцы-"таланы". Святой Николай раскрывает свойфронтовой наплечник с подарками. И кладет под подушку каждому из нас щепотку надежды. А оккупантам - насыпает таких "розог", что после них им остается одно - билет на концерт Кобзона. Но самое большое чудо, которое он творит, - это то, что мы с вами живем в нашей свободной Украине. Которая, несмотря ни на что, продолжает оказывать сопротивление российским захватчикам", - прокомментировали ролик в Сухопутных войсках.

"Вообще святой Николай - покровитель всех тех, кто находится далеко от родного дома и нуждается в защите. Потому у нас и возникла идея сказочного поздравления наших защитников с их профессиональным праздником. Хотелось дать нашим бойцам ощущение тепла и домашнего уюта, по которому они так соскучились. Отсюда и родилась идея именно такого ролика, который бы дарил улыбку и чувство праздника", - сказал Тарас Ткаченко.