Сейчас получение этого статуса невероятно упрощено.

С началом российской агрессии против Украины в нашей стране появляется все больше людей со статусом УБД - это расшифровывается как участник боевых действий. Он дает много разных привилегий. Что дает УБД и как его оформить - далее на УНИАН.

Какие есть льготы УБД 2025 года

В феврале по УБД льготы будут такими же, как и раньше. В частности, такой украинец и его семья будут иметь 70% скидки на оплату коммуналки, квартплаты и топлива для котла. Если же у защитника есть инвалидность, то государство ему компенсирует коммунальные услуги в полном объеме.

Кроме того, льготы УБД дают и другие преимущества - можно не платить в общественном транспорте, получать бесплатные медикаменты по рецепту, отдыхать в санаториях и пользоваться медицинскими услугами в государственных учреждениях. Также они могут не платить часть налогов.

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В Украине есть и другие социальные выплаты УБД - на спортивные занятия. Они позволяют каждые 90 дней получать по 1500 гривен.

Как получить статус УБД

В Украине работает автоматическое предоставление этого статуса, что значительно упрощает жизнь защитников.

Как это работает? Когда военный начинает выполнять боевой приказ или служебное задание, информацию об этом вносят в Единый государственный реестр ветеранов. Это делают служащие воинской части, в составе которой находится боец. На это дается пять дней.

Соответствующий статус можно посмотреть в "Дії" - туда можно добавить е-Удостоверение.

Стоит добавить, что согласно правительственному постановлению "О предоставлении статуса УБД" пока в Украине нет требования относительно минимального количества дней на поле боя, чтобы получить этот статус.

Ранее УНИАН рассказывал, как получить землю за УБД бесплатно.

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