Власти страны утверждают, что в июле 2022 года изменится прожиточный минимум, повысятся пенсии и появятся новые механизмы социальных выплат.
- Повышение пенсий и прожиточный минимум 2022 в июле
- Социальные выплаты 2022 в июле
- Декретные выплаты и помощь матерям-одиночкам
- Коммунальные тарифы в июле 2022
Ранее мы говорили о том, как получить белый билет 2022 в Украине.
Повышение пенсий и прожиточный минимум 2022 в июле
С 1 июля украинские пенсионеры будут получать на 93 гривны больше, чем в предыдущем месяце. Обусловлено это повышением прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, который в июле составит 2027 гривен.
Что касается прожиточного минимума для разных категорий населения, то размер его варьируется:
- 2508 грн - общий показатель на одного человека в расчете на месяц;
- 2201 грн - для детей до 6 лет;
- 2744 грн - для детей от 6 до 18 лет;
- 2600 грн - для трудоспособных лиц;
- 2027 грн - для лиц, потерявших трудоспособность.
Таким образом, минимальная пенсия в июле составит 2027 грн, что равно сумме прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, а максимальная пенсия - 20270 грн.
Социальные выплаты 2022 в июле
Кроме повышения пенсий и прожиточного минимума, украинцы могут рассчитывать и на изменения в механизме выплат социальной помощи.
Алименты выплачиваются по-разному, размер их зависит от возраста ребенка:
- 2201 грн - для детей до 6 лет;
- 2744 грн - для детей от 6 до 18 лет.
При этом, минимальный гарантированный размер выплат, который составляет 50% от прожиточного минимума, - это:
- 1100,50 грн - для детей до 6 лет;
- 1372 грн - для детей от 6 до 18 лет.
Рекомендуемый размер выплат по алиментам может быть назначен в суде, но только в том случае, если у ответчика достаточный доход.
Декретные выплаты и помощь матерям-одиночкам
Выплаты, которые положены женщине в период беременности и декрета, равны 100% среднемесячного дохода. Если женщина официально не работает, не является ФОП, то ей начисляется 25% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц - это 650 грн в месяц.
Срок и сумма выплат тоже могут быть разными:
- 2730 грн - за 126 дней декретного отпуска;
- 3033,33 грн - за 140 дней декретного отпуска;
- 3900 грн - за 180 дней декретного отпуска.
Сроки устанавливаются в индивидуальном порядке, когда 126 дней - это в случае родов и беременности, проходящих нормально, 140 дней - для тяжелых случаев, 180 дней - для женщин-чернобыльцев.
Помощь одиноким матерям определяется, как разница между 100% прожиточным минимумом на ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного члена семьи.
Девушки, которые воспитывают ребенка одни, могут получить:
- до 2201 грн - на детей до 6 лет;
- до 2744 грн - на детей в возрасте 6−18 лет;
- до 2600 грн - на студентов стационара от 18 до 23 лет.
Пособие по безработице можно посчитать самостоятельно - это прожиточный минимум, умноженный на 4. В июле сумма будет составлять 10400 грн.
Коммунальные тарифы в июле 2022
Оплачивать "коммуналку" украинцы будут, несмотря на военное положение. С 1 июля 2022 года установлены следующие тарифы:
- газ - 7,96 грн/м³;
- вода - цена не меняется, остается такой же, как была до 24 февраля 2022 года.
электроэнергия:
- 1,44 грн/кВт-час - до 250 кВт-ч в месяц;
- 1,68/кВт-час - свыше 250 кВт-ч в месяц.
Ранее мы говорили о том, кто в Украине может не платить за коммуналку.