В феврале 2024 года продлят выплаты переселенцам, а некоторые пенсионеры получат доплату.

В феврале 2024 года жизнь украинцев изменится во многих аспектах. Малообеспеченные переселенцы начнут получать денежную помощь, а в отделениях "Укрпочты" будут продавать лекарства. Также в последний месяц зимы ожидается два важных события для будущего украинцев: принятие нового закона о мобилизации и саммит НАТО в Вашингтоне. Мы подробно рассказали, что изменится в Украине с февраля 2024.

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Тарифы коммунальные услуги

Коммунальные тарифы в 2024 году в феврале останутся неизменными как минимум до окончания отопительного сезона. Однако после апреля украинцам стоит ждать рост сумм за комуслуги в платежках, поскольку нынешние тарифы ниже рыночных.

Тариф на газ до апреля останется на уровне 7,96 гривен за кубометр газа. Тариф на воду также останется прежним, разным для каждой области.

Тарифы на свет в феврале останутся на уровне 2,64 гривни за кВт/час. Отключений света в Украине также не планируется, если не будет ухудшения погодных условий и ракетных обстрелов объектов энергетики.

Кому повысят пенсию в феврале 2024

Последний раз пенсии в Украине пересматривали 1 января 2024 года. Теперь минимальная пенсия составляет 2361 гривню. А следующая индексация пенсий ожидается в марте 2024 года. Поэтому в феврале размер выплат останется неизменным.

Единственное, что изменится в Украине с февраля у пенсионеров, это доплаты к пенсии по возрасту. В феврале надбавку получат люди, которым в течение месяца исполнится:

70 лет - 300 гривен доплаты;

75 лет - 456 гривен доплаты;

80 лет - 570 гривен доплаты.

Также пенсионеры могут получить доплату за "лишние" года трудового стажа. В ПФУ рассказали, кто может претендовать на доплаты к пенсии. Это мужчины, у которых более 35 лет страхового стажа, и женщины, которых более 30 лет страхового стажа.

За каждый полный год стажа сверх минимального пенсионеры могут получить доплату в размере 1% от пенсии, однако не более 23,61 гривен.

Выплаты для внутренних переселенцев

В феврале переселенцы продолжат получат денежные выплаты. Продление выплат происходит автоматически. Однако выплаты ВПЛ в 2024 будут продлены только до 1 марта. В марте же переселенцев ждет много изменений.

С 1 марта выплаты будут автоматически продлены лишь нескольким категориям переселенцев:

пенсионерам, которые получают менее 9444 гривен пенсии;

людям с инвалидностью 1 и 2 группы;

родителям детей до 6 лет, которым не хватило места в детском саду;

семьям, которые имеют доход меньше 9400 гривен на каждого члена семьи;

детям-сиротам.

По словам министра социальной политики, такое решение правительство приняло для того, чтобы мотивировать переселенцев устраиваться на работу.

Остальные переселенцы, для которых не продлят выплаты, могут отдельно обратиться за назначением помощи в ближайший ЦПАУ. Но есть вероятность отказа.

Выплаты малообеспеченным семьям

В феврале в Украине введут помощь малообеспеченных семьям из числа ВПЛ.

Ранее внутренние переселенцы не могли добиться выплат для малообеспеченных, поскольку в семье были безработные взрослые, но и найти работу сразу после переезда было трудно. С 1 февраля правительство вводит помощь для переселенцев и для вернувшихся из заграницы украинцев, которые ещё не успели трудоустроиться.

Помощь будут получать малообеспеченные семьи, которые:

вернулись в Украину после пребывания за границей более 90 дней подряд, даже если среди них есть трудоспособные неработающие лица;

имеют статус ВПЛ и не трудоустроены из-за переезда.

Однако для того, чтобы малообеспеченная семья не потеряла выплаты, все безработные трудоспособные члены семьи должны найти работу или встать на учет в центр занятости в течение двух месяцев после назначения помощи.

Зарплаты военных

Зарплаты военных в 2024 году будут состоять из двух частей: ставки и премии. Денежное вознаграждение будет зависеть от того, какие задачи выполняет защитник.

Минимальная зарплата 2024 года для военных будет такой:

для курсантов военных училищ - 2350 гривен;

для срочников - 6000 гривен;

для мобилизованных на фронт, которые не участвуют в боях - 30 000 гривен;

для выполняющих специальные задачи вдоль линии боевого столкновения - 50 000 гривен;

для солдат, которые берут участие в боях на линии фронта, находятся на реабилитации из-за боевого ранения или попали в плен - 100 000 гривен.

Выплаты защитникам, которые из-за участия в боевых действиях получили инвалидность, составят от 70 до 400 прожиточных минимумов в зависимости от причин и тяжести ранения.

Мобилизация в феврале 2024

В течение февраля Верховная Рада должна принять новый законопроект о мобилизации, который изменит ход войны в Украине. Пока неизвестно, какие положения будут в законопроекте, и тексты нового закона не публиковались.

В Раде рассказали, чего ожидают от нового закона: в нём должно быть больше положений, которые мотивировали бы людей призываться в ВСУ. Некоторые чиновники считают, что стоит оставить бронь для людей с инвалидностью 3 группы, и не рассылать повестки в электронный кабинет военнообязанного.

Укрпочта начнет продавать лекарства

С 1 февраля "Укрпочта" начнет продавать лекарства на деокупированных территориях Украины. Покупать лекарства можно будет в почтовых стационарных или мобильных отделениях. Таким образом правительство надеется решить проблему с доступом к медицине в освобожденных населенных пунктах.

Саммит НАТО в Вашингтоне и помощь Украине

1 февраля 2024 года в столице США Вашингтоне пройдет саммит стран НАТО, который может оказаться важным для Украины. На нем могут прозвучать предложения о выделении военной или финансовой помощи Украине. Некоторые СМИ считают, что Лидеры ЕС обяжутся продолжать оказывать военную поддержку Украине. УНИАН сообщит читателям об итогах саммита.

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