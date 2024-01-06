Зарплата у военных Украины в этом году будет разной.

Наши военные продолжают мужественно защищать наше государство ценой собственных жизней. За такой рискованный труд они должны получать достойное денежное вознаграждение. Какая зарплата военных ждет в 2024 году – расскажем в материале.

Минимальная зарплата в Украине

Для начала отметим, чтобы было с чем сравнивать, что минимальная зарплата в Украине 2024 года начиная с 1 января составляет 7 100 гривень в месяц, а с 1 апреля она будет поднята до 8 тысяч. Если говорить о средней зарплате, то в этом году она должна составлять 21 809 гривень, согласно Пояснительной записке по бюджетному проекту.

Какая зарплата у военных Украины была раньше

К изменениям, которые были приняты 1 февраля 2023, все военные, которые находились в тылу, имели надбавку к зарплате в размере 30 тысяч гривень, а те, кто были непосредственно на фронте, получали по 100 тысяч гривень. Но Кабмин принял изменения, которые существенно повлияли на то, какая теперь зарплата ВСУ.

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Зарплата военных 2024 года - какие изменения

Зарплата ВСУ 2024 года будет состоять собственно из самой ставки и премии. Отныне, украинские защитники во время войны будут получать разное денежное вознаграждение в зависимости от того, где они находятся, какие задачи выполняют и какая у них выслуга лет. Чтобы узнать, какая зарплата ВСУ 2024 года, можно посетить официальный сайт Кабмина, где обнародовано постановление.

Какая зарплата будет у военных в 2024 году - главные цифры

О поднятии зарплаты военным последние новости поступили именно в ноябре, когда были внесены изменения в соответствующее постановление правительства. Вот основные моменты, касающиеся надбавок:

В Украине курсанты военных училищ будут получать 2 350 гривень , а солдаты срочной службы - по 6 тысяч .

, а солдаты срочной службы - . Зарплата мобилизованным, которые находятся на фронте, но не вовлечены непосредственно в бои, составит 30 тысяч гривень .

. До 50 тысяч получат те защитники, которые будут выполнять специальные задачи вдоль линии боевого столкновения с врагом.

получат те защитники, которые будут выполнять специальные задачи вдоль линии боевого столкновения с врагом. 100 тысяч гривень предусмотрены тем военнослужащим, которые выполняют задачи на передней линии фронта и принимают непосредственное участие в боях.

Кроме этого, к категории тех, кто будет получать 100 тысяч гривень, относятся те защитники, которые находятся на лечении или реабилитации из-за полученного ранения в ходе службы или же те, что попали в плен.

Выплаты размером от 70 до 400 прожиточных минимумов предусмотрены и для военных, получивших инвалидность из-за участия в боевых действиях, в зависимости от времени и причин возникновения увечья.

Ранее мы писали, что мобилизация в Украине 2024 продолжается, и объяснили, кто может получить бронь и потерять ее.

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