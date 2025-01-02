Журналисты выяснили, что из-за его участия государственное агентство "Государственный оператор тыла" закупило пластиковые фляги для ВСУ по цене, втрое превышающей рыночную.

СМИ нашли доказательства, что антикоррупционер и соучредитель антикоррупционной общественной организации StateWatch Глеб Каневский, отвечающий за закупки в Министерстве обороны, ранее уклонялся от военной службы и даже привлекался к административной ответственности.

Об этом идет речь в обращении Белоцерковского ТЦК в местное райуправление Национальной полиции, пишет "Закон и бизнес". Так, еще в начале 2024 года военные просили Нацпол доставить Каневского в ТЦК как нарушителя правил военного учета для составления протокола.

"Факты уклонения от службы и коррупционных скандалов подвергают сомнению не только деятельность Каневского, но и прозрачность оборонных закупок Украины, а также репутацию антикоррупционных организаций, с которыми он связан", - пишет издание, напоминая, что тот был причастен к скандалу с закупками для армии.

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Так, журналисты выяснили, что из-за его участия госагентство "Государственный оператор тыла" закупило пластиковые фляги для ВСУ по цене, которая в три раза превышает рыночную. Это вызвало резонанс и умножило вопросов к профессиональной репутации Каневского, а StateWatch, которая финансируется международными структурами, также оказалась в центре внимания из-за обвинений в злоупотреблениях.

Кроме того, другой соучредитель StateWatch Александр Леменов недавно был привлечен к уголовной ответственности за нарушение правил учета и уклонения от воинского долга.

Он, находясь на учете в Белоцерковском ТЦК, не явился по повестке и был объявлен в розыск. Ему было предъявлено подозрение в рамках уголовного дела по ст. 336 Уголовного кодекса. А недавно суд избрал Леменову меру пресечения - залог в размере 60,5 тыс. грн.

Напомним, явление, когда антикоррупционные активисты уклоняются от службы в армии, назвали "шабунингом" - по фамилии руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. В отношении него ГБР возбудило ряд уголовных дел в частности, об уклонении от мобилизации, подделке документов НАПК, незаконном использовании присвоение джипа Nissan Pathfinder.

По данным СМИ, от армии уклоняются также муж руководительницы ЦПК Дарьи Каленюк Орест Рудий, Михаил Жернаков, журналисты Юрий Бутусов, Виталий Сыч, Юрий Николов, Максим Савчук, Максим Опанасенко, Александр Нотевский, сын Петра Порошенко – Алексей, его адвокат Игорь Головань и другие.