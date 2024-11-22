Кабинет министров Украины одобрил разработанный Министерством обороны план реализации Стратегии морской безопасности Украины. Об этом в Facebook сообщил глава оборонного ведомства Рустем Умеров.
По его словам, это является важным шагом для усиления морской безопасности Украины.
В частности, документ имеет целью обеспечить выполнение задач и целей, определенных Стратегией, которая была одобрена Советом национальной безопасности и обороны и введена в действие указом президента.
Основными задачами плана являются:
- усиление способности сектора безопасности и обороны Украины, ВМС ВСУ и Морской охраны ГПСУ для противодействия агрессии и реагирования на другие угрозы морской безопасности
- деоккупация временно оккупированных территорий побережья, внутренних вод и континентального шельфа Украины
- получение компенсаций за потери, причиненные агрессором, и восстановление морской и речной инфраструктуры, поврежденной в результате войны.
"Спасибо всем, кто присоединился к разработке этого важного документа. Вместе мы приближаем момент, когда Черное и Азовское моря снова будут полностью свободными и безопасными для Украины!" - написал Умеров.
Ситуация в украинских морях
Как сообщал УНИАН, в ВМС рассказали, изменились ли планы Украины относительно Крымского моста. Так, ВСУ не атакуют российские порты и гражданские суда, которые идут по Керченскому проливу, хотя он официально закрыт.
В то же время, по словам представителя ВМС ВС Украины Дмитрия Плетенчука, для обороны от беспилотников россияне используют вертолеты, потому что они имеют почти такую же скорость, и ими легче патрулировать определенный участок, чем самолетами.
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