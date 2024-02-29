Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 38,46 грн, евро – 41,84 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 29 февраля, снизился на 5 копеек – до 38,60 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 42,00 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,00 грн, евро – по курсу 41,00 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 38,46 грн. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 17 копеек – до 41,84 грн.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 29 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,21 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 21 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 41,30 грн/евро, то есть гривня укрепилась сразу на 42 копейки, по сравнению со вчерашним курсом.

Член Совета НБУ Василий Фурман сообщил, что сейчас наблюдаются незначительные колебания в ту или иную сторону, и они в основном связаны с фактором сезонности, говорится в статье УНИАН. По его словам, вместе с тем, весной гривна обычно "чувствует себя" сильнее, потому что аграрии продают больше валютной выручки за счет старта посевной.

Вас также могут заинтересовать новости: