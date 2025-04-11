Цены на лекарства стали критической проблемой для украинцев, - исследование Gradus Research

Более трети опрошенных отметили, что аптечные наценки составляют от 25% и более, а среди людей 35-60 лет этот показатель еще выше.

Украинцы считают рост цен на лекарства серьезной проблемой и ожидают активного вмешательства государства для ее решения. Об этом свидетельствуют результаты исследования общественного мнения, проведенного Gradus Research.

"62% опрошенных отметили, что лекарства являются одной из основных категорий расходов. Из них 90% указали, что подорожание лекарств является существенной проблемой, а 79% вынуждены сокращать расходы на другие категории товаров, чтобы иметь возможность их покупать. Чаще всего украинцы экономят на одежде (66%), товарах для дома (54%) и даже продуктах питания (51%). Таким образом, подорожание лекарств не просто повлияло на уровень жизни населения, а заставляет людей отказываться от базовых потребностей, что может иметь серьезные социальные и медицинские последствия", - говорится в исследовании.

Авторы исследования отмечают, что аптечные наценки стали для населения значительным финансовым бременем.

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"Более трети опрошенных (36%) отметили, что аптечные наценки составляют от 25% и более, а среди людей 35-60 лет этот показатель еще выше (45%). В общем, ситуация с наценками ухудшает доступность лекарств, особенно для людей среднего и старшего возраста, которые являются основными потребителями фармацевтической продукции. Это усиливает запрос общества на государственное регулирование цен и ограничение аптечных наценок", - говорится в документе.

Исследование общественного мнения проводилось с 20 по 28 марта методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus. Целевая группа исследований: женщины и мужчины в возрасте от 18 лет, для которых лекарства являются одной из основных категорий расходов, проживающих на территории Украины (за исключением временно оккупированных территорий и территорий, где ведутся активные боевые действия). В исследовании приняли участие 1604 респондента.

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