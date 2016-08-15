В Ковеле на месте массовых убийств жертв Холокоста обустраивают передвижные цирк и зверинец

До сих пор на протестное общественное мнение местная власть не обращала внимания, пока эту тему не подняли иностранные издания, говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что на месте, где еще 40 лет назад был еврейское кладбище, осталась лишь – мацева – разбитая стела-надгробие. "Кладбище было очень большое, его территория составляла более гектара", – рассказывает ковельский краевед Петр Вильчинский.

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Именно здесь летом 1942-го немецкие оккупанты массово расстреливали евреев. "По разным документам, которые мы нашли в архивах, здесь было расстреляно от 2,5 до 6 тысяч еврейского населения", – говорит исполнительный директор Волынской религиозной общины прогрессивного иудаизма Сергей Швардовский.

Однако, вместо памятного знака здесь находится заброшенное здание дворца культуры и традиционное в Ковеле место расположения передвижных цирков и зверинцев.

"Бизнес на костях – это варварство, кощунство. Эти аттракционы здесь каждый год уже более 10 лет", – говорит краевед общества "Мемориал" Петр Вильчинский.

Против цирка на костях выступает преимущественно еврейская община. В 1970-х годах, когда на месте еврейского кладбища советская власть начала строить дворец культуры, и грузовики несколько месяцев вместе с грунтом вывозили человеческие останки, взбунтовался целый город.

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Как сообщается в сюжете, Дворец культуры построили, а из надгробий вымостили территорию военной части. Теперь на ее месте пустошь, но на каждом шагу под ногами – то звезда Давида, то эпитафия на иврите.

Все эти мацевы еще недавно служили дорожным мощением. Спасенные от вандализма вот уже несколько лет они хранятся под открытым небом. Волынская иудейская община не теряет надежды почтить память своих соотечественников, соорудив мемориал.

Выделить клочок земли на месте еврейских захоронений в ковельской власти люди просят почти пять лет. Муниципалитет откровенно не отказывает, однако на разрешение в приоритете – почему-то шапито.

"Это просто бесконечные отписки по кругу, мы пишем вновь, эскизы уже предоставили, но – ничего", – констатирует исполнительный директор Волынской религиозной общины прогрессивного иудаизма Сергей Швардовский.

Отмечается, что получить комментарий от местных властей пока не удалось. И, вероятно, место для размещения шапито все таки перенесут. Если не из-за сопротивления еврейской общины, то по причине международной огласки этой проблемы.