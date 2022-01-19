В областном центре на оживленной улице теперь есть "хитрый" светофор.

В городе Днепр на улице Набережная Победы появился "умный" светофор – он сам останавливает машины, водители которых превысили разрешенную скорость движения.

Когда авто едет со скоростью более 50 км/ч, светофор включает красный сигнал, и появляется гневный смайл, говорится в сюжете "2+2".

Красный сигнал светофора включается только на несколько секунд, чтобы нарушители перестали давить на педаль газа. Потом светофор снова "зеленеет".

"...улица Набережная Победы... очень оживленная... километровый участок дороги имеет несколько нерегулируемых пешеходных переходов и только один светофор по требованию, поэтому водители здесь не стесняются нажать на газ. Чтобы бороться с такими ветрогонами здесь установили "хитрый" светофор – датчик фиксирует скорость авто...", – говорится в сюжете.

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По данным местных чиновников, на день светофор "краснеет" от 100 до 300 раз.

"Самая главная цель (установления "гневного" светофора – Ред.) – это дисциплина водителей по соблюдению скоростного режима", – сказал директор коммунального предприятия "Транспортная инфраструктура" Дмитрий Герасимов.

Напомним, в июле прошлого года стало известно, что в центре Киева – возле Бессарабского рынка, светофор показывал водителям красный сигнал в форме сердца. Впоследствии выяснилось, что водители видели на светофоре сердце из-за незаконно размещенной наклейки.

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