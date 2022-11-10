Мэры городов говорят, что они не планируют включать гирлянды, ведь сейчас в стране жесткая экономия электроэнергии.

Отказаться от елки и пафоса украинцы просят даже у президента. На сайте главы государства есть соответствующая петиция. В ней пишут, что толпе не хватит укрытий в случае воздушной тревоги. Кроме того, есть угроза терактов. Да и вообще гирлянды "съедают" много электроэнергии, которую сейчас тратить неуместно.

Правда, в конце концов ставить новогоднее дерево или нет, будет решать местная власть. Свою позицию в эфире "Сніданку з 1+1" озвучили мэр Ирпеня Александр Маркушин и глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Маркушин говорит, что даже в войну не хочется у детей отбирать праздник. Поэтому в Ирпене установят прошлогоднюю елку.

"В этом году у нас не будет празднований. Мы ни копейки из бюджета не будем тратить на установку или покупку елки. Мы планируем установить прошлогоднюю искусственную елку, остались все украшения", - сказал мэр города.

В свою очередь, Марцинкив заявил, что в Ивано-Франковске предлагают не традиционную елку устанавливать, а сделать символическую из рисунков украинских детей. "Это будет более 1 тыс. рисунков в виде елки победы", - говорит мэр Франковска.

Мэры городов говорят, что они не планируют включать гирлянды, ведь сейчас в стране жесткая экономия электроэнергии. Но все же иллюминация в Ивано-Франковске будет минимальная хотя бы в день праздника.

Скандал вокруг главной елки Украины: что известно

5 ноября мэр столицы Виталий Кличко рассказал о том, планируют ли в Киеве в этом году праздновать Новый год и Рождество. По его словам, массовых гуляний не будет. Вопрос об установке елки еще рассматривают.

Позже стало известно, какой может быть главная елка страны 2022-2023. Вероятно, ее украсят в цветах национального флага, а на макушке вместо звезды будет трезубец.

На фоне этого уже появились недовольные. Украинцы выступили против установки главной елки и всех мероприятий и разместили на сайтах Киевского городского совета и президента Украины петиции с требованием не устанавливать новогоднее дерево.

В петициях отмечается, что в этом году празднование будет "неуместным". Кроме этого, это создаст немало проблем и рисков во время воздушных тревог, считают авторы петиций.

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