Елизавета Биденко занимается балетом с 4 лет.

10-летняя украинка Елизавета Биденко стала чемпионкой мира по танцам в категории балет. Девочка была самой молодой участницей в соревнованиях, но сумела обойти соперниц из Англии, Испании, Франции и Польши.

Как говорится в сюжете ТСН, Лиза занимается балетом с 4 лет.

"Я сначала даже не поняла, что произошло. Вышла, очень рада была", – поделилась пережитыми после победы эмоциями юная балерина.

Перед Чемпионатом Лиза тренировалась по четыре часа в день. Учитывая такой плотный график, у девочки практически не остается свободного времени. Но говорит, что это ей нравится. Сразу после возвращения домой с соревнований она продолжила тренировки, готовясь к новым испытаниям.

Читайте такжеСША признали украинскую школьницу гением за экологический проект об очистке рек (видео)Лиза планирует выступать в Париже через два месяца и мечтает учиться заграницей.

Тренер девочки не сомневается, что из нее получится настоящая "мировая звезда": "Приходит на уроки и через несколько минут она уже мокрая, она использует тот потенциал, который только может быть".

"У нас постоянно поднята нога, постоянно шпагат, мы спим в шпагате, сидим в шпагате и едим в шпагате", – рассказал отец с гордостью.

Родные и близкие Лизы всячески поддерживают ее.

Автор: Катерина Шварц