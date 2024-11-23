Буданов: готовя новый геноцид украинцев, в россии создавали расстрельные списки и готовили передвижные крематории

Подготовка россии геноцида в отношении украинского народа перед полномасштабным вторжением включала создание расстрельных списков, мобильных передвижных крематориев и предусматривала массовые захоронения.

Об этом начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил во время выступления на форуме "Геноцидальные практики рф в Украине: от Голодомора до российско-украинской войны".

Кирилл Буданов отметил, что нынешнее военно-политическое руководство государства-агрессора России целенаправленно вело подготовку к геноциду украинцев еще задолго до начала полномасштабного вторжения.

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В частности, в статье российского диктатора Путина, опубликованной в июле 2021 года, кремлевский вождь в очередной раз отрицал право украинской нации на существование.

"Пропаганда России, высшие органы государственной власти, чиновники и вся государственная машина, получив такое благословение от своего руководителя неоднократно призывали к уничтожению украинцев", - напомнил начальник ГУР МОУ.

По словам руководителя военной разведки, тотальная украинофобия коснулась всего общества России.

"Геноцид украинцев является не только государственной политикой рф, но и обязательным общественным убеждением, спущенным сверху", - констатировал Кирилл Буданов.

Перед полномасштабным вторжением в Украину российским оккупантам проводили инструктажи по расположению коллективных могил.

"[В расстрельные списки] должны были войти учителя украинского языка, литературы, истории, ветераны АТО, журналисты, ученые, писатели, священники Православной церкви Украины и других конфессий, которые поддерживали Украину, общественные и политические деятели, руководители органов государственной власти и самоуправления", - сообщил начальник ГУР МО Украины.

Маниакальные инструкции и установки синхронно воплощались в разных регионах Украины, куда вторглись российские оккупанты.

"Мы видели ужасные массовые преступления против украинских граждан, факты которых стали известны на весь мир. Зверства подразделений ВС РФ в Бородянке, Буче, Гостомеле, Изюме, Мариуполе и многих других населенных пунктах Украины показали, что эти одинаковые и синхронные действия опирались на четкие доктринальные положения российской геноцидальной политики власти и военного руководства", - подытожил Кирилл Буданов.

Форум "Геноцидальные практики рф в Украине: от Голодомора до российско-украинской войны" состоялся 22 ноября 2024 года. Участие в работе форума приняли исследователи Голодомора, историки, представители общественности, иностранные гости.