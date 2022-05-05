Журналисты издания обнародовали ранее неизвестные факты преступлений российских оккупантов в Буче.

Свидетельства очевидцев, сообщения в соцсетях, брошенные документы и даже письмо от любовницы позволили идентифицировать несколько российских солдат и командиров, которые принимали участие в оккупации Бучи под Киевом.

О ранее неизвестных фактах преступлений говорится в расследовании журналистов агентства Reuters.

Корреспонденты издания провели в Буче три недели, опросив более 90 человек, изучив фото - и видеодоказательства, а также документы, оставленные россиянами. Большинство доказательств касается событий в районе улицы Яблунской на южной окраине города. Именно там после освобождения были найдены непохороненные тела убитых гражданских.

Удалось обнаружить важные ключи к установлению личностей отдельных российских солдат и номеров воинских частей, бывших в Буче во время оккупации.

Среди них - элитное военизированное формирование, которое подчиняется бывшему телохранителю президента РФ Владимира Путина, парашютно-десантная дивизия, награжденная за участие в войне Москвы на Донбассе, и кадыровские отряды.

Доказательства, обнаруженные Reuters, связывают элитную 76-ю гвардейскую десантно-шутрмовую дивизию из Пскова с актами насилия против безоружных мужчин в Буче.

3 марта российская бронетехника протаранила забор дома 50-летнего инженера Виталия Животовского в переулке возле улицы Яблонской. В течение следующих семи дней, по словам мужчины, почти 30 российских солдат квартировали в комнатах, пока Животовский, его 20-летняя дочь и сосед жили в подвале.

Как рассказал инженер, в другое подвальное помещение оккупанты начали водить людей с белыми мешками на головах. Их было не меньше семи; поговорить с пленниками наедине было невозможно.

Как-то Животовский увидел, как четверо солдат привели на его двор высокого мужчину, на голове которого тоже был мешок. Позже в тот же день хозяин увидел пленного, который стоял на коленях у заднего забора. Он слышал, как российские солдаты били мужчину, хвастаясь, что захватили бойца, служившего на востоке Украины.

"Я слышал звуки, словно ломаются кости. Звуки побоев. Крики, много криков", — рассказал Животовский Reuters.

Позже раздалось несколько выстрелов неподалеку от того места, а затем наступила тишина. Животовский не знал, что случилось с высоким мужчиной. Репортер Reuters увидел гильзы и многочисленные пулевые отверстия в заборе, где, по словам Животовского, происходили пытки.

10 марта Животовскому, его дочери и соседу удалось бежать из города. Когда он вернулся в Бучу после отступления россиян в конце марта, большая часть его дома была сожжена. В его разрушенной гостиной российские солдаты оставили кучу документов, удостоверяющих личности местных жителей, задержанных или допрошенных военнослужащими РФ.

Там же собеседник агентства нашел письмо, адресованное солдату по имени Александр Логвиненко, которого авторы расследования идентифицировали как десантника из Пскова. Оксана Рыбакова, написавшая письмо, беспокоилась о безопасности Логвиненко и спрашивала, как у него дела.

"Ты рядом, в моем сердце, но ты далеко, служишь нашей родине, защищая нас. Я горжусь тобой!"— написала Рыбакова, оставив отпечаток губной помады на краю листа бумаги.

Агентство Reuters нашло Рыбакову в Псковской области, где базируется 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, известна кровопролитными боями против чеченских повстанцев 20 лет назад. В 2014 году Путин наградил дивизию за участие в боевых действиях на Донбассе.

Рыбакова по телефону подтвердила Reuters, что Логвиненко был ее сожителем и что она действительно присылала письмо. Два человека, которые знают пару, подтвердили, что Рыбакова и Логвиненко жили вместе. По словам женщины, Логвиненко служил в парашютно-десантных войсках и уже несколько недель находился на боевом задании.

Впрочем, во время следующего разговора, незадолго до публикации расследования, Рыбакова отрицала, что Логвиненко является ее партнером. Она также сменила учетную запись в соцсети.

В спальне соседнего дома, который, по словам Животовского, занимала та самая группа российских солдат, кто-то нарисовал на стене баллончиком Wolf68. Число 68 означает Тамбовскую область на автомобильных номерных знаках. Агентство Reuters идентифицировало россиянина по имени Кирилл Крючков, который под именем Wolf68 зарегистрирован в соцсетях.

Крючков родом из Тамбова, сейчас проживает в Пскове. Двое людей, которые знают его, рассказали Reuters, что он служил в 234-м десантно-штурмовом полку, который входит в состав 76-й дивизии. Один из собеседников подтвердил, что Крючков был в Украине.

19 апреля Крючков опубликовал в Instagram три видеоролика, на которых военные в форме пьют пиво в баре и курят кальян. Один имел на рукаве нашивку десантника, второй - шеврон с буквой V.

Агентство связалось с еще одним знакомым Крючковым, Виталием Щербаковым, который разместил в соцсети ВКонтакте множество фотографий, на которых они позируют одетые в десантную форму. Щербаков отказался говорить о Крючкове, предложив взамен написать в статье фразу: "К черту укров".

Логвиненко и Крючков не ответили на сообщение Reuters с просьбой прокомментировать ситуацию.

Агентство обнаружило и другие доказательства присутствия в Буче десантников из 76-й дивизии. В документе, который местный житель вытащил из кучи брошенных минометных ящиков на улице Водопроводной, говорилось, что минометы были проверены офицерами части 74268. Согласно базе данных российских юридических лиц, эта в/ч базируется в Пскове, юридический адрес совпадает с военной базой, где размещен штаб 76-й дивизии.

Другой житель предоставил Reuters список радиопозывных, найденных на улице Вокзальной. Кодовые обозначения для радиопередачи использовались 104-м десантно-штурмовым полком, который также входит в состав 76-й ГДШД.

В начале марта российские войска заняли кирпичное здание на улице Яблонской, 144, где размещались офисы небольших фирм.

Почти 90 человек прятались там в большом подвале, с тех пор как начались боевые действия. Из своего укрытия они слышали шаги и стук молотков наверху, когда оккупанты укрепляли штаб. Другие оккупанты ходили по домам, забирая мужчин призывного возраста, рассказали жители Бучи.

Мужчина, назвавшийся Славком, рассказал, что 4 марта его привели во двор кирпичного здания, раздели и заставили встать на колени со связанными за спиной руками рядом с четырьмя другими пленниками. Он видел тело молодого человека, которого только что убили. Позже Славко и еще один очевидец узнали в погибшем Виталия Карпенко, строителя, который ушел добровольцем в территориальную оборону.

После ухода российских войск в соцсетях появилось ужасное видео, были показаны останки восьми человек рядом с этой штаб-квартирой. 31-летняя Елена Шиган была невестой Карпенко. Она потеряла с ним связь в первые дни войны и узнала его среди тел на видео.

В здании, которое служило штабом, царил беспорядок, когда там побывали спецкоры Reuters. В холле первого этажа был виден кровавый след, рядом лежала окровавленная гильза.

На улице сотрудники Национальной гвардии Украины упаковывали в грузовик брошенные коробки с российскими боеприпасами и противогазами. Они показали журналистам найденное удостоверение личности.

Из документа следовало, что его владелец прошел курс обучения пользованию связью и электрооборудованием. Он был выдан 7 декабря 2021 года ефрейтору Константину Коршунову, военнослужащему воинской части 3179, входящей в состав Центра спецназначения Росгвардии "Витязь".

Сопоставив данные удостоверения личности с профилями в соцсетях и общедоступными базами данных, агентство Reuters установило, что Коршунову 23 года, он родом из Пензы. Два человека, которые знакомы с ним, подтвердили, что он служит в Росгвардии, а один из них уточнил, что Коршунов — с в/ч 3179 и находится "в командировке". Агентство связалось с Коршуновым, но он не ответил на вопрос.

Жители Бучи также рассказали, что в штаб росгвардейцев на Яблунской в середине марта прибыл загадочный офицер. Он поселился в одном из самых красивых домов в квартале. Мужчину прозвали Цибатим за высокий рост; он оставался в городе почти до конца оккупации. Два человека вспомнили, что этот командир всегда отворачивался, когда рядом находились местные, видимо, не хотел, чтобы его узнали. По словам очевидцев, он передал через своих охранников, что убьет любого, кто увидит его лицо.

Офицер работал в здании штаба. Его круглосуточно охраняли, а русские украдкой признавались, что сами очень боялись его. После приезда Цибатого случаев насилия в городе стало больше, а жителям запретили хоронить мертвых.

Reuters пока не смогло установить личность Цибатого и его охранников.

Возле села Лубянка, примерно в 13 км на север от Бучи, бойцы территориальной обороны Украины показали журналистам дом, в котором, по их словам, останавливались кадыровцы. На двери было написано на русском языке: "Ахмат-сила!"

Трое жителей Лубянки рассказали, что кадыровцы носили форму песочного цвета, которая выглядела более новой и качественной, чем оливково-зеленая других российских военных. Один из селян утверждал, что у некоторых бойцов на груди был вышит портрет Рамзана Кадырова. Почти все носили бороды, а на их форме были нашивки с чеченским флагом.

Некоторые кадыровцы выложили в соцсетях видео. Их местонахождение было скрыто, но Reuters удалось установить, что записи сделаны в районе Бучи.

Так, на видео, размещенном в Telegram 26 февраля, чеченский командир Хусейн Меджидов снят в Гостомеле, примерно за 5 км на север от Бучи. К такому выводу агентство пришло, проанализировав дорожные знаки на заднем плане.

На видео, размещенном в YouTube 4 марта, другой чеченец Игорь Бисаев едет по разбомбленной улице. Уточнив линию горизонта, журналисты определили, что запись сделана в Бородянке, городе в 25 км к западу от Бучи.

На видео от 22 марта, которое Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале, сняты бойцы подразделения под командованием Райана Докашева. Фон одного из кадров совпадает с улицей в Бородянке.

Reuters не смогло установить, заходили ли в Бучу именно отряды Бисаева, Докашева или Меджидова. Но пятеро очевидцев сообщили, что в городе действовали кадыровские боевики.

72-летний Владимир Абрамов рассказал, что из своего дома на углу улицы Яблонской наблюдал, как 4 марта колонна кадыровцев въехала в город. Пенсионер жил по соседству с дочерью Ириной и ее мужем Олегом, который работал сварщиком.

По словам Абрамова, на следующий день, 5 марта, кадыровцы заехали к ним. Они носили униформу песочного цвета и дорогие ботинки из нубука. Чеченцы приказали Владимиру, Ирине и Олегу выйти на улицу с поднятыми руками. Один из военных неоднократно спрашивал Ирину, где прячутся "фашисты", а затем поджег ее дом.

Пока женщину допрашивали, другие кадыровцы приказали ее мужу снять рубашку. Они вывели его, голого до пояса, на мороз. Владимир Абрамов слышал, как Олег просил солдат оставить его в покое.

По словам Владимира, россияне заставили Олега встать на колени. Потом ему выстрелили в висок. Из раны еще пульсировала кровь, когда Ирина подошла к телу мужа. "Убейте и меня", - крикнула она оккупантам.

Тело Олега было одним из более чем десятка, оставленных на Яблонской. Только в апреле Ирина с отцом похоронили его на семейном участке кладбища в Буче. Она надеется, что убийц мужа найдут, но понимает, что это может оказаться сложной задачей.

По ее словам, всех в Буче задели заявления Кремля о том, что зверства в городе были инсценированы.

"Они пришли сюда, убивали и пытали людей, и говорят, что это сделали мы сами, — возмутилась она. — Я просто хочу знать, почему это произошло, почему это произошло с моим мужем".

Как сообщал УНИАН, более 400 тел жителей города Буча Киевской области и его окрестностей было обнаружено после ухода российских войск. Украинская прокуратура расследует 323 уголовные производства, официально установлено 10 российских военнослужащих, подозреваемых в совершении преступлений против мирных жителей в Буче.

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