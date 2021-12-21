Milka объявила о партнерстве с юниорской сборной команды Украины по горнолыжному спорту. Бренд выступит спонсором сборной команды и национального чемпионата среди юниоров по горнолыжному спорту в Буковеле, что станет частью национальной кампании "Подари нежность с Milka".

Шоколад Milka родом из швейцарских Альп, его производят с альпийского молока, поэтому поддержка горнолыжного спорта в некоторых странах уже стала хорошей традицией для бренда. В этом году впервые в своей истории Milka примет участие в развитии горнолыжного спорта и в Украине как партнер юниорской сборной. Для бренда это отличная возможность внести свой вклад в поддержку молодых талантов в рамках национальной кампании "Подари нежность с Milka".

Бренд Milka и Федерация лыжного спорта подписали соглашение о партнерстве на год, в течение которого совместно реализуют ряд активностей. Бренд поддержит юниорскую сборную команды по горнолыжному спорту в тренировках и подготовке к Чемпионату Украины. А юниоры и юниорки из сборной уже стали лицом рекламной кампании и национального промо бренда "Подари нежность с Milka", которое продлится в декабре 2021 года (детали на сайте milka-promo.com.ua).

"В такое турбулентное для всего мира и страны время чрезвычайно важно заручиться поддержкой надежного партнера. Мы рады начать сотрудничество с брендом Milka и с нетерпением ждем реализации общих масштабных проектов. Верим, что благодаря поддержке сможем вдохновить наших юниоров и юниоров достойно представить сборную не только на национальном, но и на мировом уровне", – комментирует Юлия Сипаренко, генеральный секретарь Федерации лыжного спорта Украины.

Помимо сотрудничества с юниорской сборной, Milka станет спонсором Чемпионата Украины по горнолыжному спорту среди юниоров и юниорок, который состоится 17-19 марта 2022 года в Буковеле. Во время соревнований будут организованы специальные бренд-зоны Milka, все участники получат сладкие подарки и брендированные материалы, а также бренд будет вручать награды победителям и финалистам.

"Milka дарит нежность и ощущение праздника, прежде всего в зимний период. Мы верим, что сделать мир нежнее не сложно, стоит лишь проявить нежность друг к другу, к близкому человеку или просто, если есть такая возможность. Поэтому в рамках новогодней программы мы решили поддержать наших талантливых юношей и девушек, занимающихся горнолыжным спортом. Они ведь – будущее нашего спорта и достойное представление нашей страны на мировых соревнованиях", — делится Елена Солодкая, бренд-менеджер Milka в Украине.

Сейчас Milka – один из глобальных брендов в семье Mondelēz International, популярность которого подтверждается качеством. Он широко известен своей культовой сиреневой оберткой – символом нежности – и коровой Лилой, талисманом бренда. Это шоколад, в котором используется исключительно альпийское молоко из альпийского региона, а 100% какао-бобов поступают из экологически чистых источников в рамках программы устойчивого развития поставщиков какао – Cocoa life. Поэтому продукция Milka признана потребителями во всем мире, в том числе и в Украине.

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